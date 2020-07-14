Mike Downey, "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ne katıldı - Son Dakika

Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ne katıldı.

Feriye'de gerçekleşen ve YouTube'da TRT12Punto kanalından canlı yayınlanan ustalık sınıfı eğitimine katılan Downey, "Gezegenimiz, Avrupa, Avrupa Film Akademisi ve Sürdürülebilirlik" başlıklı konuşma yaptı.

Birçok filme imza atan başarılı yapımcı, sinema sektöründeki gelişmeleri ve Avrupa Film Akademisi'ni anlattı.

Downey, Avrupa Film Akademisi'ni, gezen bir sirke benzeterek, şunları söyledi:

"Dünya çapında pazarları gezip, festivallere katılarak ve insanlarla etkileşime geçerek yeni iş birlikleri kurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bütün yarışmalar ve destekler gerçek bir Avrupa başarısını gösteriyor. Avrupa komisyonu sadece büyük bir fon kurumu olmasının dışında tek bir film endüstrisinin de oluşmasına yardımcı oluyor. Büyük resme baktığımızda Avrupa Film Endüstrisinin ayakta kalmasını ve sürdürülebilir olmasını istiyorsak birlikte olmalıyız. Hikayelerimizi paylaşmalı ve sürdürülebilir olmak için aktif bir şekilde adım atmalıyız."

Filmler yöneticileri sorumluluğa davet eder

Akademinin başına geldiğinden bu yana ödül düzenleyen bir kuruluş olmasının dışında, ilham ve aktivizm merkezi olmasını istediğini aktaran Downey, filmler sayesinde yöneticilere farkındalık kazandırarak, onları sorumluluğa davet ettiklerini ifade etti.

Mike Downey, sürdürülebilir yaşam için alışkanlıkların değişmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, "Setlerde kullandığımız en basit plastik malzemelerden, festivaller için yapılan yolculuklara kadar, gereksiz tüketimi azaltmak zorundayız. Özellikle setlerde, yeniden kullanılabilir ve yerel ürünleri tercih ederek, çevre dostu stüdyolarda, israftan kaçınmalıyız. Karbon salınımını azaltmak için eski alışkanlıklarımızı sorgulamamız gerekecek. Film sektöründe sürdürülebilirlikten bahsetmek istiyorsak bütün hareketlerimizi çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak yeniden düşünmek zorundayız." diye konuştu.

"Büyüme sonsuz değildir ve artarak gerçekleşmez"

Büyümenin katlanarak ve sonsuz bir şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Downey, asıl değişimin şahısların günlük yaşantılarındaki basit tercihlerinde ortaya çıkacağını söyledi.

Yapımcı Downey, çevre bilinci anlamında yapısal teşviklerin çok sınırlı olduğunu kaydederek, "Kamu desteği almak veya özellikle dijital platformlarda yer almak isteyen filmlere, bu tarz zorunlulukların dayatılması gerekir. Ülkelerin ve kurumların ortak bir kılavuz ve protokol oluşturması güzel bir adım olabilir. Avrupa Birliği 2017 senesinde 5 yıllık bir proje başlattı. İki milyon (avro) bütçeli projenin amacı Avrupa'daki film ve televizyon prodüksiyonlarında karbon izini azaltmaktı. Bu güzel bir örnek oluşturabilir." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilirliğin planlanması gerektiğinin altını çizen Downey, şöyle devam etti:

"Tekrar vurgulamak istiyorum, büyüme sonsuz değildir ve artarak gerçekleşmez. Buna film endüstrisi de dahil. Yaklaşık 80 film yapmış birisi olarak çok fazla film yaptığımızı düşünüyorum. Daha az film yapmalıyız. Bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu aynı zamanda seyirciler açısından da doğru bir şey değil. Çok daha az film olsa daha az üretim daha az festival daha az ortak yapım ve panel görüşmeleri olsa ne kaybederiz? Ekonomik büyümenin geldiği nokta, insan sağlına zarar vermeye başladı."

Downey, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse de (Kovid-19) değindiği konuşmasında, salgın grafiğinin yavaş yavaş aşağı doğru seyrettiğini belirterek, "Biz de bu iyileşme sürecinde paramparça olmuş endüstrimizi toparlayabilmeli ve daha kalıcı, dayanıklı hale getirmeliyiz. Belki finansal anlamda daha fazla ödün veren ama bugünkü halinden daha farklı bir hale getirebiliriz. Yavaş yavaş normale dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, söyleşi ve paneller, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapılacak.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli sinemacıların katılacağı etkinlik, 18 Temmuz'da yapılacak kapanış ve ödül töreniyle sona erecek.