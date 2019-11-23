Son Dakika Haberleri: Mike Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Mike Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Mike Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti

6 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'ın Irak üzerinde kötü etkisinin olduğunu belirterek, bağımsız ve egemen bir Irak görmek istediklerini söyledi.

Mike Pence, Aynu'l Esed Üssü'ndeki ABD'li askerleri ziyaret etti, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'ın Irak üzerinde kötü etkisinin olduğunu belirterek, bağımsız ve egemen bir Irak görmek istediklerini söyledi.

Pence, Irak'ın batısındaki Aynu'l Esed Üssü'nde ABD'li askerleri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriği hakkında bilgi paylaşımında bulunan Pence, "Başbakan Abdulmehdi ile Irak'ta son birkaç haftadır devam eden protestoları konuştuk. Bana şiddetten uzak durulması için çalıştıklarını söyledi. İran'daki gösterileri de ele aldık." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi'nin, kendisine Irak'ta demokratik sürecin bir parçası olarak barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere saygı duyulup korunacağı sözünü verdiğini belirten Pence, "Ben de kendisini, göstericilerin reform taleplerine kulak vermesi konusunda teşvik ettim." dedi.

İran'ın Irak üzerinde kötü bir etkisinin olduğunu dile getiren Pence, bu konuda şunları kaydetti:

"Başkan Trump'ın Irak'taki taahhüdü, bağımsız ve egemen bir Irak'tır. İran'ın Irak'taki kötü etkisini göz önünde bulunduruyoruz. Başbakan Trump, bu konuda çok net ve Başbakan Abdulmehdi ile de bunu konuştuk. Irak halkı için arzuladığımız, Irak'ın İran'ın kötü eskisinden kurtulduğunu görmektir."

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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