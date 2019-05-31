Mike Pence: Çin hükümetinin Huawei'nin topladığı bilgilere yasal erişim imkanı var
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Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kanada'da Başbakan Justin Trudeau ile bir araya geldi. Pence, Huawei'in ülkesi ve müttefiklerinin ulusal çıkarlarıyla ters düştüğünü vurgulayarak "Çin yasaları, hükümetin Huawei'in topladığı bilgilere erişimine imkan veriyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:38
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin hükümetinin Huawei'nin topladığı bilgilere erişiminin, bu ülkenin yasaları uyarınca mümkün olduğunu söyledi.
Kanada'nın başkenti Ottawa'da Başbakan Justin Trudeau ile bir araya gelen Mike Pence, Çin teknoloji devi Huawei'nin ABD ve müttefiklerinin ulusal çıkarlarıyla ters düştüğünü ifade etti.
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