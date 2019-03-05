Son Dakika Haberleri: Mike Pence: Guaido'ya Karşı Yapılacak Şiddet Eylemi Karşılıksız Kalmayacak

Mike Pence: Guaido'ya Karşı Yapılacak Şiddet Eylemi Karşılıksız Kalmayacak

34 dakika önce

– Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendisine uyguladığı çıkış yasağını delerek Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, Venezula'ya geri döndü.

Mike Pence: Guaido'ya Karşı Yapılacak Şiddet Eylemi Karşılıksız Kalmayacak, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kendisine uyguladığı çıkış yasağını delerek Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, Venezula'ya geri döndü. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Guaido'ya karşı yapılacak herhangi bir tehdit, şiddet eylemi ya da korkutma eylemi tolere edilmeyecek ve karşılıksız kalmayacak" dedi.

 

ABD'nin, Kolombiya aracılığı ile Venezuela'ya yolladığı 'insani yardımların' Venezuela'ya sokulmaya çalışılması sırasında, ülkeden çıkış yasağını delerek Kolombiya'ya giden muhalif lider Guaido ülkesine geri döndü.

 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Guaido'nun ülkesine geri dönüşüyle ilgisi sosyal medya hesabında, "Guaido'nun, Venezuela'ya güvenli bir şekilde dönmesi ABD için büyük bir öneme sahip. Guaido'ya karşı yapılacak herhangi bir tehdit, şiddet eylemi ya da korkutma eylemi tolere edilmeyecek ve karşılıksız kalmayacak. Tüm dünya izliyor. Geçici Devlet Başkanı Guaido'nun, Venezuela'ya güvenli bir dönüşüne izin verilmeli." İfadelerini kullanırken; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da "Başkan Guaido, ülkesinin insanlarına demokratik bir gelecek sağlama mücadelesine devam etmek için bugün güvenli bir şekilde Venezuela'ya geri döndü.  ABD tamamıyla Guaido'yu ve Ulusal Meclis'i destekliyor. Guaido'nun güvenliği garanti altına alınmalı. Tüm dünya izliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Kolombiya, Mike Pence, Venezuela, Dünya
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