Mike Pence'in "20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı" iddia edildi - Son Dakika

Mike Pence'in "20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı" iddia edildi

10.01.2021 21:45
Mike Pence'in

ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayacağını açıkladığı 20 Ocak'taki "Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağı" iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayacağını açıkladığı 20 Ocak'taki " Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağı" iddia edildi.

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Pence'e yakın kaynaklar, Başkan Yardımcısının yemin törenine katılacağını söyledi.

Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Biden'a görevi barışçıl bir şekilde devredeceğini ancak yemin törenine katılmayacağını açıklaması sonrasında tüm gözler Pence'e çevrilmişti.

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Pence'e yakın isimler, 20 Ocak'taki törene Pence'in katılmak üzere hazırlık yaptığını ifade etti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden da Trump'ın katılmayacak olmasının iyi bir şey olduğunu ancak Pence'in katılmasından memnuniyet duyacağını belirtmişti.

"Trump, çarşamba gününden beri Pence'le konuşmadı" iddiası

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump ile Pence'in kanlı Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak gününden bu yana hiç konuşmadığı ileri sürüldü.

NBC kanalının Washington muhabiri Hallie Jackson, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Pence ile yüz yüze görüşmediği gibi, Başkan Yardımcısını telefonla dahi aramadığını ifade etti.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Joe Biden, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mike Pence'in '20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi - Son Dakika


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