Son Dakika Haberleri: Mike Pence'in AB'yi Suçlayan Açıklamasının Ardından Sürpriz Görüşme

Mike Pence'in AB'yi Suçlayan Açıklamasının Ardından Sürpriz Görüşme

48 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in AB'yi ülkesinin kararlarını engellemekle suçlamasından bir gün sonra Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Mike Pence'in AB'yi Suçlayan Açıklamasının Ardından Sürpriz Görüşme, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in AB'yi ülkesinin kararlarını engellemekle suçlamasından bir gün sonra Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Polonya'nın Varşova şehri, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu Güvenlik Konferansına ev sahipliği yaptı. Konferansa katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa Birliği'ni ABD'nin kararlarını engellemekle suçladı. Pence'in sert açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bir gün sonra Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmek üzere Brüksel'e geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde görüşen ikilinin AB ve ABD arasındaki iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Öte yandan açıklamada Pompeo ve Mogherini'nin ikili ilişkilerin yanı sıra Venezuela'da yapılacak siyasi dönüşüm, Suriye ve Afganistan'da siyasi çözüm, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Ukrayna- Rusya krizi ve Batı Balkanlar hakkında görüştüğü ifade edildi.

ABD'nin öncülüğünde düzenlenen Konferansa Federica Mogherini katılmamış ve "İran nükleer anlaşmasına ilişkin farklı görüşlerimiz var" açıklamasında bulunmuştu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Federica Mogherini, Mike Pence, Avrupa Birliği, Politika
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