Mike Pence'ten ABD'deki Kovid-19 salgını değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Mike Pence'ten ABD'deki Kovid-19 salgını değerlendirmesi Açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının güney eyaletlerde yükselmeye devam ettiği ABD'de, Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülke genelinde salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve vaka artış eğrisinin düzleştiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının güney eyaletlerde yükselmeye devam ettiği ABD'de, Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülke genelinde salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve vaka artış eğrisinin düzleştiğini söyledi.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Pence'in başkanlığındaki Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, iki ay aradan sonra ülkedeki salgına ilişkin değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında bilgilendirmemizi istedi." diye konuştu.

Ülkede Kovid-19 test sayısının toplam 30 milyonu aştığını anlatan Pence, ellerindeki verilere göre ağırlıklı olarak güneyde olmak üzere 16 eyalette vaka sayılarının yükseldiğini söyledi.

Pence, "Genel anlamda salgının ilerlemesini yavaşlattık ve vaka artış eğrisinin düzleştirdik." iddiasında bulundu.

Amerikan halkının arasında ülkenin Kovid-19 konusunda iki ay öncesine döndüklerine yönelik bir kaygı söz konusu olabileceğine değinen Pence, durumun böyle olmadığını iddia etti.

Ancak bağımsız kaynaklar, ABD'ye ilişkin Kovid-19 verilerinin, vakaların bir önceki haftaya göre 32 eyalette arttığını ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Florida, Teksas ve Arizona'nın da aralarında bulunduğu 11 eyalette ise vaka sayılarının yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini belirten kaynaklar, Connecticut, Indiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire ve Güney Dakota olmak üzere sadece 7 eyalette vaka sayılarında azalma olduğunu vurguluyor.

Pence, güney eyaletlerde vaka artışlarına rağmen henüz federal hükümetten herhangi bir destek talebinde bulunulmadığını ifade etti.

Maske uygulamasına karşı olduğu bilenen Pence, Amerikan halkına maske takma tavsiyesine bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruyu yerel makamların tavsiyelerine uyulması gerektiğini ifade ederek geçiştirmeye çalıştı.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı bugün 127 bin 106'ya yükselirken vaka sayısı 2 milyon 528 bin 908'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mike Pence'ten ABD'deki Kovid-19 salgını değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 16:06 Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 09:48 İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 04:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mike Pence'ten ABD'deki Kovid-19 salgını değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]