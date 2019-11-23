Son Dakika Haberleri: Mike Pence'ten sürpriz Irak ziyareti
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Mike Pence'ten sürpriz Irak ziyareti

7 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mike Pence'ten sürpriz Irak ziyareti, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürerken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Daha önceden duyurulmayan seyahat kapsamında El Anbar eyaletindeki ABD üssünü ziyaret eden Pence, burada askerlerle bir araya geldi, Şükran Günü yemeği yedi.

Sosyal medya hesabından askeri üssü ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Başkan Yardımcısı Pence, eşiyle birlikte üsteki askerlerle birlikte olmaktan onur duyduklarını belirtti.

Pence'in ziyaret çerçevesine Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Hükümet, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:16 Kaynak: DHA
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