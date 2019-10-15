Son Dakika Haberleri: Mike Pence: "Trump, Erdoğan ile görüştü"
Son Dakika Politika Mike Pence: 'Trump, Erdoğan ile görüştü'

Mike Pence: "Trump, Erdoğan ile görüştü"

18 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuştuğunu ve Suriye'de derhal ateşkes talebinde bulunduğunu söyledi.

Mike Pence:

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuştuğunu ve Suriye'de derhal ateşkes talebinde bulunduğunu söyledi. Pence, krize çözüm bulmak ve arabuluculuk yapmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.


Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun daha önce söylediği, "ABD, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı" ifadesini tekrarladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve Suriye'de derhal ateşkes talep ettiğini söyledi. Krize çözüm bulmak ve arabuluculuk yapmak için Türkiye'ye gideceğini sözlerine ekledi.


ABD'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın görmezden gelemeyeceğini söyleyen Pence, Türkiye'ye operasyonu durdurma ve anlaşma masasına oturma çağrısı yaptı. Pence, Türkiye'yi masaya oturana ve operasyonu durdurana kadar yaptırımların devam etmesiyle tehdit etti.


Pence, Trump'ın, terör unsurlarının bölgedeki sözde komutanı Ferhad Abdi Şahin'le (Mazlum Kobani) telefonda görüştüğünü itiraf etti. Şahin'in, Trump'a Ayn El Arap'tan öneminden bahsettiğini de açıkladı.


Erdoğan'ın da Trump'la yaptığı görüşmede, Ayn El Arap'a girilmemesi konusunda güvence verdiğini iddia etti. Pence ayrıca Trump'ın emriyle Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Türkiye'ye gideceğini açıkladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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