Mike Pompeo'dan Süleymani paylaşımı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Iraklıların, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kutladığı görüntüleri yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından, Iraklıların,, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı ile kutlamalarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Pompeo, paylaşımında, "Iraklılar özgürlük için sokakta dans ediyorlar; General Süleymani'nin artık olmadığı için minnettarlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Iraklıkların kutlamalarına ilişkin görüntüler

-Irak bayrağı

-Detaylar

DGS Saati 07: 24 Tarihi 03.01.2020 - Haber Kodu : 200103010 (Görüntünün dakikası 1: 07)