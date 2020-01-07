Mike Pompeo, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmediğine ilişkin iddiaları geçiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mike Pompeo, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmediğine ilişkin iddiaları geçiştirdi - Son Dakika

Mike Pompeo, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmediğine ilişkin iddiaları geçiştirdi

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletlere (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşamayız. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye seyahati konusunda ekleyecek çok bir şeyim yok.

Mike Pompeo, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmediğine ilişkin iddiaları geçiştirdi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletlere (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşamayız. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye seyahati konusunda ekleyecek çok bir şeyim yok." diyerek geçiştirdi.


Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyinde yapılacak toplantıya katılmak üzere ABD'ye gelecek olan Zarif'e vize verilmediği iddiası hakkında Pompeo, "Bireysel olarak vize konularını konuşamayız. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye seyahati konusunda ekleyecek çok bir şeyim yok. Ancak sadece şunu söyleyeyim hem bu spesifik konuda hem de genel anlamda biz her zaman BM koşullarına ve BM Genel Merkez Anlaşmasının koşullarına uyacağız." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Süleymani'nin ABD'ye yönelik saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarat bilgilerinin ne ölçüde kritik olduğu sorusuna, ellerindeki bilgiyi her zaman birçok kaynaktan teyit edip daha sonra belirli seçeneklerle ABD Başkanı Donald Trump'a sunduklarını ve bu konuda da tüm riskleri dikkate alarak adım attıklarını kaydetti.


Pompeo ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik diplomatik, ekonomik ve askeri baskılarını en üst seviyeye çıkardıklarını hatırlatarak, ABD'nin Süleymani'yi vurmasının askeri baskı uygulama stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.


Trump'ın İran'a ait kültür varlıklarını hedef alma tehdidinin savaş hukukunu ihlal edip etmediğine ilişkin bir soruya ise Pompeo, "Defalarca ifade ettim yine de ifade edeyim incelenen tüm hedefler savaş hukukuna uygun olarak belirlenmiştir, gerektiğinde ona göre vurulacaktır." yanıtını verdi.


Süleymani'nin diplomatik bir görev için mi Bağdat'ta olduğunun sorulması üzerine, Pompeo, bunun gülünç olduğunu Süleymani gibi birinin bir diplomatik görevle Irak'a geldiğine inanmadıklarını söyledi.


Pompeo, "Suudi Arabistan ile bir barış anlaşması için orada olduğuna dair haberler gördüm ve Suudi mevkidaşımla konuştum. Bu konuda ne söyleyecekleri onlara kalmış ancak benimle aynı fikirde olduklarını size temin edebilirim." diye konuştu.


Pompeo, İran'ın ayrıca Afganistan'da barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını iddia etti.


Bakan Pompeo, çoğu kişinin İran'ın Arap dünyasındaki vekil güçlerinden haberdar olduğunu ancak Tahran'ın Afganistan'da Taliban'ın bazı kolları ile aktif olarak çalıştığını öne sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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