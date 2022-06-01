Mikis Theodorakis Orkestrası, İstanbul ve İzmir'de konser verecek

Yunan besteci Mikis Theodorakis'i yaşatmak adına kurulan orkestra, Türkiye'deki müzikseverlerle buluşacak.
Mikis Theodorakis Orkestrası, sanatçının en önemli bestelerinin yanı sıra hareketli melodilere uzanan geniş repertuvarıyla farklı ülkelerde konserler vermeye devam ediyor.
Eserleri Yunanistan'ın kültürel mirası haline gelen ve 1000'e yakın şarkısıyla dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri arasında yer alan Theodorakis'i tanıtmayı amaçlayan orkestra, 9 Ağustos'ta İstanbul Turkcell Vadi'de, 10 Ağustos'ta ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
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