Mikkelsen ve Neuville, seyirci özel etabının en hızlısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Hyundai Shell Mobis WRT sürücüleri Andreas Mikkelsen ve Thierry Neuville, iki kilometrelik özel seyirci etabında aynı dereceyi yaparak en hızlı isim oldu.

Etaptaki ilk sürüşü Skoda Motorsport sürücüsü Jan Kopecky yaparken, Hyundai sürücüleri Mikkelsen ve Neuville 2 dakika 02,6 saniye ile en iyi dereceyi yaptılar.

Arka arkaya ikinci kez sahilde yapılan heyecanlı etapta M-Sport Ford sürücüsü Pontus Tidemand üçüncü en hızlı zamanın sahibi olurken, büyük bir taraftar desteğine sahip olan altı kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier ise etabı dördüncü tamamladı.

Bu sürücüleri Shakedown etabının lideri olan Toyota sürücüsü Kris Meeke takip etti. Citroen'den Esapekka Lappi altıncı, ve şampiyona lideri Ott Tanak ise yedinci oldu.