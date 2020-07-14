Mıknatıslı metal kutu içinde kokain sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika

Mıknatıslı metal kutu içinde kokain sevkiyatına 2 tutuklama

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, mıklatısla direksiyonun alt kısmına metal kutu içinde gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, mıklatısla direksiyonun alt kısmına metal kutu içinde gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine dün bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile aracın direksiyon alt kısmına zulalanmış 12 şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır toplam 8.66 gram kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 TL ve 100 euro ele geçirildi. Otomobildeki uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen S.Y. ve M.B., gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B.'nin üzerindeki aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.FOTOGRAFLI

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Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:49 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mıknatıslı metal kutu içinde kokain sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika
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17:17
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16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
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Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
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