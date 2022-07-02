Mikolayiv'de patlama sesleri

Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde sabah saatlerinde çok sayıda patlama sesi duyulurken, Rusya'nın dün Odessa bölgesini hedef aldığı saldırıda can kaybı 21'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde sabah saatlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kentte birçok güçlü patlama meydana geliyor. Sığınaklarda kalın" diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Patlama seslerinin ardından Mikolayiv bölgesinde sirenler çalmaya başladı.

Odessa'da can kaybı 21'e yükseldi

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi'de bulunan 9 katlı bir binayı ve dinlenme tesisini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 18'den 21'e yükseldi. Odessa Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Serhiy Bratchuk, hayatını kaybeden 21 kişinin arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Aleksandır Abramov, "Buraya gelerek, bölge sakinleri ve kurtarma ekipleri ile durumu değerlendirdik. Hayatta kalanlara yardım ettik. Maalesef can kayıpları var. Onların taşınması için yardımda bulunduk" demişti. Vurulan binanın yanındaki 14 katlı bir yapıda patlama nedeniyle zarar görmüştü. - MIKOLAYIV