Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı - Son Dakika
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Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı

12.03.2022 13:41
Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı

Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'de sivil sitelerin bombalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'de sivil sitelerin bombalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Rusya, 24 Şubat'tan itibaren saldırılar düzenlediği Ukrayna'da askeri alanlar hariç, sivil yerleşim yerlerini de bombalama devam ediyor. Mikolayiv'de kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanenin bombalanmasının ardından Rus ordusu, Ukrayna halkının yaşadığı yerleşim alanlarını da vurdu. Yine sahil kenti Mikolayiv'de bulunan bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bahçeye ve araçların üzerine düşen bombalar net şekilde kaydedildi. - MIKOLAYIV

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mikolayiv'de sivil yerleşim yerleri bombalandı - Son Dakika


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