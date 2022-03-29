Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı

29.03.2022 19:56

- Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusunun sabah saatlerinde vurduğu Mikolayiv valilik binasını hedef alan füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

- Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı

MIKOLAYIV - Rus ordusunun sabah saatlerinde vurduğu Mikolayiv valilik binasını hedef alan füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kara, hava ve deniz destekli başlattığı saldırılarda 34. güne girildi. Ülkedeki birçok bölgeye saldırılarını sürdüren Rusya'nın bu sabah hedef aldığı Mikolayiv'deki valilik binasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Rusya tarafından fırlatılan füzenin binayı vurmasının ardından yoğun dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

"11 kişi enkaz altında"

Valilik binasının vurulmasına ilişkin açıklama yapan Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, "Günaydın. İyi bir sabah olmadı bugün. Uğraşıyoruz, kurtarıyoruz. İnsanların sabah işe gitmelerini beklediler ve bir binayı vurdular. Ben uyuyakalmıştım. Şanslıyım. Çay içiyorum. Valilik binasını da vurdular saklayamayız bunu. Fotoğrafı göstereceğim. Binanın yarısı çöktü. Ofisim de zarar gördü. Can kayıplarına gelince, birçoğu göçüğün altından çıktı kurtuldu. Şimdi 8 sivil ve 3 asker göçük altında onları arıyoruz. Şimdilik kaybımız az seviyede. Olaya iyi yönünden bakalım. İşgalciler Mikolayiv'e saldırmaya kadar verdi. Neden? Çünkü bir yerleri ele geçirmek istiyorsan o bölgedeki kontrolü, bağlantıları sağlayabilecek bir nokta lazım. Mikolayiv'i alamayacaklarını anladılar ve bize selam vermek istediler. Selamınızı aldık, teşekkür ederiz, aynı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı
Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı
Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü! Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü! ABD seçmeninin yüzde 70'i Rusya'ya karşı daha fazla cezai önlem istiyor ABD seçmeninin yüzde 70'i Rusya'ya karşı daha fazla cezai önlem istiyor

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:03:03. #1.13#
SON DAKİKA: Mikolayiv'de valilik binasına isabet eden füzenin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement