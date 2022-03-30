Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

30.03.2022 00:57
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv'deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı. Binadan kurtarılan bir kişi, "Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti" dedi.

Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. - MIKOLAYIV

YORUMLAR
500
Rusya'nın füzelerle vurduğu yakıt deposu boşaltılıyor Rusya'nın füzelerle vurduğu yakıt deposu boşaltılıyor

Ukrayna, Rusya, Füze, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:17:16. #1.11#
SON DAKİKA: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement