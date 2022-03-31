Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi

31.03.2022 10:07

Bir son dakika haberine göre - Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi - Vurulan Valilik binası görüntülendi Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde Rus füzesi ile hedef alınan valilik binasındaki can kaybı 16'ya yükseldi.

- Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi

- Vurulan Valilik binası görüntülendi

MIKOLAYIV - Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde Rus füzesi ile hedef alınan valilik binasındaki can kaybı 16'ya yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, 29 Mart günü füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasında bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi'nden yerel saatle 07.00'de yapılan açıklamada, enkaz altından 15 cansız bedenin çıkarıldığı ve 1 yaralının da hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına 47 görevli ve 9 teknik ekipman ile devam edildiği kaydedildi.

"134 sivil hayatını kaybetti"

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, dün yaptığı basın toplantısında Rusya'nın saldırılarında bin 200 ev dahil olmak üzere toplam bin 622 sivil yapının zarar gördüğünü belirterek, "Rus saldırılarının başladığı ilk günden beri Mikolayiv bölgesinde 6'sı çocuk toplam 134 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 30'u çocuk 415 kişi de yaralandı" demişti.

Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi
Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi
Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi
Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 16'ya yükseldi Vurulan Valilik binası görüntülendi - Son Dakika
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