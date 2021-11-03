Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - Son Dakika

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, çevre kirliliği sorununa dikkati çekmek için 6 ay süren çalışmayla çiğnenmiş cikletten 15 küçük heykel yaptı.

Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleri, Kuşadası ilçesinde adını taşıyan sanat merkezinde sergileyen Korkmaz, AA muhabirine, bir süre önce çiğnenen cikletten (sakız) heykel yapmak için çalışmaya başladığını belirtti.

Satın aldığı sakızları çiğnedikten sonra tek tek keserek yaklaşık 6 ayda heykele dönüştürdüğünü aktaran Korkmaz, doğaya atılan cikletin çözülmesinin zor olduğunu, bundan dolayı çevrede oluşabilecek sorunlara dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi.

Boyları 3 santimetre ile 15 santimetre arasında değişen 15 heykel yaptığını belirten Korkmaz, "Tamamı sakız kullanarak yapıldı. Boyaları da sakızın içerisindeki renkli aromalardan kullandım. Böyle bir şey dünyada ilk kez yapılıyor. Enteresan bir sergi oldu. Görenler ilk baştan bunların sakızdan yapıldığına inanmıyor. Caddelerde çiğnendikten sonra atılan sakızları çok fazla görüyoruz. Biz de böyle bir çalışma yaparak çevresel bir mesaj verelim istedik. Üzerine atıkların yapıştığı bir balık iskeleti, albastı, şahmeran ve Sherlock Holmes karekteri gibi heykeller yaptık." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, sakızdan yaptığı eserlerin diğerlerine göre gözle görülebildiğini sözlerine ekledi.

Eserleri mikroskopla görülebiliyor

Sanat merkezinde Korkmaz'a ait sadece büyüteç ya da mikroskopla görülebilen 40'dan fazla eser sergileniyor.

Ziyaretçiler, şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik "doktor heykeli", saç teline yazılmış besmele, incir çekirdeğinden yapılan tespihe yazılı Allah'ın 99 ismi, mini biblo ve satranç takımı ile yazma eserleri görme fırsatı buluyor.