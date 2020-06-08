Mikro heykeltıraştan mercimek büyüklüğünde satranç takımı - Son Dakika

Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleriyle tanınan ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkati çekmek için yaptığı 2 milimetrelik doktor heykeliyle gündeme gelen Necati Korkmaz, mini satranç takımı yapmak için 6 aylık çalışma yürüttü.



Günde yaklaşık 6 saat çalışan Korkmaz, mikro iğnelerle seramik kullanarak 9 milimetrelik satranç tahtası ve 1,5 milimetreyle 3 milimetre arasında değişen boyutlarda satranç taşlarını tamamlamayı başardı. Ayrıntıları sadece mikroskopla görülebilen ve özel çubuklarla oynanabilen satranç takımı, görenlerin ilgisini çekiyor.



Korkmaz, satranç takımını yapmaya ilk başladığında çok heyecanlandığını söyledi.



Sabır gerektiren bir iş yaptığına dikkati çeken Korkmaz, "Günde yaklaşık 6 saat çalıştık ama tüm bunlara değdi. Zaman zaman çok yoruldum fakat eserin ortaya çıktığını görmek büyük bir keyif." dedi.



Müzede de sergilenecek



Mini satranç takımı için Guinness Rekorlar Kitabına başvurucağını belirten Korkmaz, başvuru hazırlıklarına başladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Takım, yaklaşık 9 milimetrelik bir tahtanın üzerine yapılmış 32 tane taştan oluşuyor. Gerçek anlamda kullanılabilir bir mikro satranç takımı hazırladım. Halen dünya rekoru 15,5 milimetreyle ABD'deki bir sanatçıya ait. Yani bizimkinden neredeyse iki kat daha büyük. Biz bu rekoru egale edip Türkiye'ye getirmek istiyoruz."



Eserleri, adına açılan merkezde sergileniyor



Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanında, Korkmaz'a ait sadece büyüteç ya da mikroskopla görülebilen 40'dan fazla eser sergileniyor.



Ziyaretçiler, şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik "doktor heykeli", saç teline yazılmış besmele, incir çekirdeğinden yapılan tespihe yazılı Allah'ın 99 ismi, mini biblo ve satranç takımı ile yazma eserleri görme fırsatı buluyor.