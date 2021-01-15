Mikro işletmelere hijyen eğitimi için "İşimiz Temiz" projesi başlatıldı - Son Dakika

Mikro işletmelere hijyen eğitimi için "İşimiz Temiz" projesi başlatıldı

15.01.2021 16:25
Mikro işletmelere hijyen eğitimi için

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mikro işletmelerin hijyen koşullarına uygun hizmet sunmaları amacıyla "İşimiz Temiz" projesini başlattıklarını belirterek, "Proje, hizmet sektöründeki yeme-içme, konaklama...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mikro işletmelerin hijyen koşullarına uygun hizmet sunmaları amacıyla "İşimiz Temiz" projesini başlattıklarını belirterek, "Proje, hizmet sektöründeki yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek verecektir." dedi.

Hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturmak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET iş birliğiyle başlatılan "İşimiz Temiz" projesinin tanıtım toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Temizlik sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir nesil için mecburiyettir. Sağlıklı nesil de ülkenin geleceğidir. Küresel salgın döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Öte yandan salgın sürecinde, halkın her kesiminde ve her yaş seviyesinde, temizlik ve hijyen konusunda ciddi bilinç artışı yaşandı. Kadın Girişimciler Kurulumuz da toplumdaki bu hassasiyete cevap verecek, bu güzel projeyi, tam zamanında tasarladılar ve Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte hayata geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, projenin ekonomik bir karşılığı da olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle turizm merkezlerinde esnafın ve girişimcilerin şikayetlerinden biri de 'her şey dahil' sisteminin de etkisiyle, yabancı turistlere ulaşamamaktı. Fakat bunun bir nedeni de otellerde sunulan ortamı, dışarıda aynı standartta sunma konusundaki eksiklerimizdi. İşimiz Temiz projesi, hizmet sektöründeki yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek verecektir. 81 ilde, 7 bin üyesiyle dünyanın en geniş kadın girişimci ağlarından biri olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimizle şu an 3 pilot ilde başlatılan bu proje, daha sonra tüm illere de yayılacaktır."

"Mikro işletmelerin temiz ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de OPET olarak paydaş katılımı esasıyla toplumsal sorunlara çözüm arayan, uzun vadeli projeler ürettiklerini ve bu konuda birçok projeye de tam destek verdiklerini ifade etti.

Öztürk, OPET tarafından 2000 yılından bu yana yürütülen "Temiz Tuvalet Kampanyası"yla bugüne dek 10 milyonu aşkın kişiye hijyen ve temizlik eğitimleri verdiklerini belirterek, "Küresel salgınla geçirdiğimiz bu zor günler, mekan-insan ilişkisinin bulaşta ne kadar önemli olduğunu ve hijyenin her ortam için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hijyen, güvenli temizlik yaratılmış, sağlıklı ortamdır ve büyük-küçük tüm toplu yaşam alanlarında iş yeri ve çalışan güvenliği açısından öncelikli konu olmalıdır. İşimiz Temiz projesinde de proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacında olduklarını belirten Öztürk, "Ülkemizin, insanımızın ve turizmimizin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projenin çığ gibi büyüyeceğini ümit ediyorum"

Öztürk, projenin turizm destinasyonlarında başlatılmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projemizin büyük talep göreceğine inanıyorum. Küçük işletmeleri ortalama 5-10 kişi arasında hesap edersek, başlangıçta 31 bin 500 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da büyük bir sayıyı ifade ediyor. Ulaşım, yeme-içme ve konaklama sektörlerine öncelik verdik. Fakat projemizi duyan tüm sektörlerden talep geliyor. Bu projenin çığ gibi büyüyeceğini ümit ediyorum."

Söz konusu proje, pilot iller olarak belirlenen Antalya, Muğla ve İzmir'de başlatıldı.

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Turizm, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mikro işletmelere hijyen eğitimi için 'İşimiz Temiz' projesi başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğine yönelik bir mektup gönderdi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı         
16:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti         
15:54
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı         
15:23
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi         
14:18
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Manisa'da 1670 kişiye istihdam sağlayacak 4 enerji santrali yarın açılıyor Manisa'da 1670 kişiye istihdam sağlayacak 4 enerji santrali yarın açılıyor         
12:39
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 17:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mikro işletmelere hijyen eğitimi için "İşimiz Temiz" projesi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei