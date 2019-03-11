Son Dakika Haberleri: Mikro Kredi ile Üretim Yapan Kadınlar Ürünlerini Sergiledi

Mikro Kredi ile Üretim Yapan Kadınlar Ürünlerini Sergiledi

1 saat önce

Manisa'da mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atılan 25 kadın, ürettiği gıda ve giyim ürünlerini sergiledi.

Mikro Kredi ile Üretim Yapan Kadınlar Ürünlerini Sergiledi, System.String[]
Manisa'da mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atılan 25 kadın, ürettiği gıda ve giyim ürünlerini sergiledi.

Manisa'da 2009 yılında kadınlara kredi imkanı sağlayıp üretim yapmalarını teşvik eden mikro kredi uygulamasından 3 bin 560 kadın yararlandı. 3 milyon 605 bin 647 liralık mikro kredi desteği sağlanırken, bazı kadınlar evlerini iş yerine çevirdi, bazıları ise kendi işletmelerini kurup üretime katıldı. Mikro kredi uygulaması sayesinde iş hayatına atılan 25 kadın, ürettiği gıda ve giyecek ürünlerini sergiledi. Şehzadeler Bülent Koşmaz Parkında, açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gören sergide, satılan ürünler kadınlara ek gelir oldu.

2009 yılından bu yana 3 bin 560 kadına, 3 milyon 605 bin 647 liralık kredi dağıttıklarını kaydeden Mikro Kredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, "İlk etapta bin lira kredi veriyoruz. Daha sonra aşama aşama 5 bin liraya çıkıyor. 46 haftada borçlarını bitiriyorlar. 1 yılın sonunda evde yapılan üretimi ilerletip iş yeri açmayı düşünen kadınlara da girişimci kredisi vermeye başlıyoruz. Kadınların mikro kredi kullanmaları için aynı mahalleden 5 kadının bir araya gelmesi gerekir. Kredi kullanan kadınlar çoğunlukla gıda, butik, kuaför, terzilik, hediyelik eşya ve takı üretimi yapmaktadır. Kadınların mikro krediden yararlanarak, kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti "Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu

Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:20:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mikro Kredi ile Üretim Yapan Kadınlar Ürünlerini Sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]