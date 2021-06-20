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Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı - Son Dakika

Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı

20.06.2021 12:55

Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı Elazığ'da 4 yıl önce mikro kedi ile kurduğu iş yeri yanarak küle dönen fiziksel engelli Zekiye Yüksel, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı.

Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 yıl önce mikro kedi ile kurduğu iş yeri yanarak küle dönen fiziksel engelli Zekiye Yüksel, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı. 20 metrekarelik işyerinde canla başla çalışan Yüksel, azmi ve hırsıyla herkese örnek oldu.

Annesiyle birlikte yaşayan fiziksel engelli Zekiye Yüksel, mikro kredi alarak tuhafiye dükkanı açtı. Ancak 2017 yılında elektrik kontağından çıkan yangın ile Yüksel'in iş yeri küle döndü. Yüksel yangının ardından bir arkadaşı ile ortak çalıştı. Tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman pes etmeyen Yüksel daha sonra Çarşı Mahallesinde 20 metrekarelik bir dükkan kiralayarak terzilik yapmaya başladı. Ufak iş yerinde canla başla çalışan Yüksel, hem yangından kalan borcunu ödüyor hem de geçimi sağlıyor. En büyük hayali büyük bir iş yeri açarak kendisi gibi engelli olan kadınlara istihdam sağlamak olan Yüksel, hayallerinin peşinden gitmeye devam ediyor.

6 aylıkken babasını kaybettiğini ve annesi ile yaşadığını dile getiren Zekiye Yüksel, "Mikro kredi ile bin lira destek alarak bir dükkan açtım. Sonra iş yerimi geliştirdim. Daha büyük bir dükkana geçtim ve 5 ay sonra elektrik kontağından kaynaklı büyük bir yangın çıktı. O an her şey gitti. Sermayemde yandı ve elde avuçta bir şey kalmadı. Daha sonra bir arkadaşımla ortak çalıştık. Ardından ayrıldık ve depremden sonra bu dükkana geçtim. Şuan kendim tek başıma çalışıyorum. Müşterilerin bana ilgileri ve yaklaşımları çok güzel. Hiçbir şey engelli alakalı değil. Azim olması, kendine güvenmen gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız içeri kapanık. Bende öyle bir şey olmadı. Büyük bir yer açıp, o arkadaşlarımla birlikte çalışmak istiyorum. Hedefim odur. İnşallah rabbim nasip eder" dedi.

"Hayat benim üzerime geleceğine ben hayatın üzerine gittim"

Pes etsen hayatın her şeye rağmen devam ettiğini aktaran Yüksel, "Hemen pes edip hayattan vazgeçmek olmuyor. Hayat benim üzerime geleceğine ben hayatın üzerine gittim. Biraz borçlarım var. Onları da bir bitirsem kurtulurum. Çalışmayı da seviyorum. Boş durmayı sevmiyorum. İş beni rahatlatıyor. Artık evde kalamıyorum. Zaten 10 yıldır çalışıyorum. 20 metre karelik bir dükkanda çalışıyorum. Mücadele ediyorum ve geçiniyorum. Az borcum kaldı. Bazı ağabeylerimiz bu konuda yardımcı oldu ve borçlarını beklettiler. Bende ufaktan ödedim. Gerçekten benim sermayende o dükkanda gitti. Bir emekli maaşımız var. Onunla da kira ödüyorum. Ben burada çalışarak kazanıyorum. En büyük hayalim daha büyük dükkanda iş yapmak. Arkadaşlarım için daha büyük dükkan, makine isterim. Onarda benimle birlikte çalışır. Bir arkadaşım geçenlerde 'Ne güzel şanslı bir insansın. Senin bir iş yerin var. Ben evde hep oturuyorum, sıkılıyorum. Yanında gelip çalışmak isterim' dedi. Ama bu alanda arabamla anca ben dönebiliyorum. Öyle bir imkanım olsa birkaç kadın arkadaşım gelir çalışır. İnanıyorum ki onlarda bu işi yaparlar" diye konuştu.

Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı
Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı

Engelli, Elazığ, Kredi, Pes, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mikro krediyle açtığı iş yeri küle döndü, pes etmedi yeni bir iş yeri açtı - Son Dakika


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