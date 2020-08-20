Mikro ulaşım sistemlerinin geleceği masaya yatırılıyor - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter (e-scooter) gibi 'mikro hareketlilik sistemleri'nin altyapısını oluşturmak için sektördeki tüm paydaşları bir araya getiriyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları, ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son dönemde yoğun ilgi olduğu gerçeğinden hareketle, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi araçların yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu alanda standart bir hizmet kalitesine ulaşılarak, güvenli ve sürdürülebilir biçimde alanın büyümesi önem kazanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; can güvenliği, verimlilik, çevreye duyarlılık ve kullanıcı konforu açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcıları için yol haritasının ana hatlarını belirleyecek. Bakanlık, büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğuna etki edecek ve kısa mesafeler arasına hareket özgürlüğü kazandıracak olan elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterler ile ilgili bugün bir toplantı düzenleyecek. Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile online olarak gerçekleştirilecek 'Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı' ulusal ve uluslararası başlıkları ile birçok paydaşı bir araya getirecek. Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilecek bugünkü toplantıda, başta gençler arasında olmak üzere, şehirlerde tercih edilmeye başlayan ve kısa bir süre içinde motorlu taşıtlara alternatif bir ulaşım türü haline gelen elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi 'mikro hareketlilik araçları'nın kullanımı masaya yatırılacak.