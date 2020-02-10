Mikro ve girişimcilik kredisiyle kentin ilk kadın kasabı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mikro ve girişimcilik kredisiyle kentin ilk kadın kasabı oldu - Son Dakika

Mikro ve girişimcilik kredisiyle kentin ilk kadın kasabı oldu

6 saat önce

ŞANLIURFA'da 1 çocuk annesi Nazlı Kurt, işsiz kocasına destek olmak amacıyla mikro ve girişimcilik kredileri alarak kasap dükkanı açtı.

Mikro ve girişimcilik kredisiyle kentin ilk kadın kasabı oldu, System.String[]

ŞANLIURFA'da 1 çocuk annesi Nazlı Kurt, işsiz kocasına destek olmak amacıyla mikro ve girişimcilik kredileri alarak kasap dükkanı açtı. Kentin ilk kadın kasabı olan Kurt, yapığı işte erkeklere taş çıkarıyor.

Devteşi Mahallesinde yaşayan Nazlı Kurt (36) mesleği klimacı olan eşinin işsiz kalması nedeniyle kolları sıvadı. Eşine destek olmak isteyen Kurt, iş hayatına atılma kararı aldı. Ancak bir süre ne iş yapacağına karar veremeyen Kurt, mahallesindeki boş olan bir dükkanı kiralayarak kasap dükkanı açmaya karar verdi. Dükkan için yeterli sermayesi olmayan Nazlı Kurt, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlara verilen girişimcilik eğitimine katıldı. Ardından 1500 liralık mikro kredi desteği aldı. Kurt, daha sonra girişimcilik kredisine başvurup toplam 15 bin liraya iş yeri için gerekli olan dolap, tezgah ve bıçak setini alarak kasap dükkanını açtı. Şanlıurfa'nın ilk kadın kasabı olan Kurt, kısa sürede kentteki erkek meslektaşlarına taş çıkarmayı başardı.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR

Kasaplığın zor bir meslek olduğunu ancak bunu üstesinden gelebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Nazlı Kurt, "Şanlıurfa'nın ilk kadın kasabıyım, eşime yardımcı olmak için bu mesleği seçtim. Eşim daha önce kesime gidiyordu onun eline bakarak öğrendim. Kendime güvenerek bu mesleği yapma kararını aldım. Bu işimi çok seviyorum. Mahallemizde bu dükkan boştu biz de burayı kiralayarak, kasap işyerimizi açtım. Her ay aldığım kredilerin taksitini ödüyorum. Şimdiye kadar hiçbir yerimi kesmedi. Buraya et almaya gelen müşterilerimiz 'abi' diyor, sonra bakınca karşılarında bir kadın görünce 'abla' deyip şaşırıyorlar. Genellikle müşterilimiz kadınlar oluyor. Gayet memnunlar benden, mahallenin kasabı oldum. Kadının kendi ayakları üzerinde durması çok güzel bir duygudur. Küçüklüğümden beri bu cesaretim vardı" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Fatma Bakırıcı ise dükkan sahibinin kadın olmasına sevindiklerini ve kadınların her alanda iş sahibi olmaları gerektiğini belirtti.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:14 Kaynak: DHA
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