Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ark: "Antikor testi, bağışıklıkla ilgili bilgi verir" - Son Dakika

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ark: "Antikor testi, bağışıklıkla ilgili bilgi verir"

01.02.2021 13:27
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ark:

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, korona virüsün (Covid-19) tespitinde uygulanan antikor testinin, kişinin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği konusunda bilgi verdiğini ve aynı gün sonuçlandığını söyledi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, korona virüsün (Covid-19) tespitinde uygulanan antikor testinin, kişinin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği konusunda bilgi verdiğini ve aynı gün sonuçlandığını söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, tüm dünyayı saran korona virüs salgınıyla önemi artan testlerle ilgili açıklama yaptı.

"ANTİKOR TEST AYNI GÜN SONUÇLANIYOR"

Korona virüsün tespiti konusunda uygulanan antikor testte, kişiden alınan kan örneğiyle sonuca ulaşıldığını belirten Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, "Covid-19 solunum virüsü ile enfekte olmuş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan IgM ve IgG (total) antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Antikor testinde, kişiden alınan kan örneği ile çalışılır ve bu test kişinin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği konusunda bilgi verir. Virüse karşı total antikor tespiti, hem mevcut hem de iyileşmiş hastalarda hastalık yayılımının anlaşılmasına yardımcı olur ve bağışıklığın değerlendirilmesini sağlar. Korona virüs vücuda girdikten itibaren genelde 7-14 günde, koruma amaçlı IgM yapısında antikorlar ortaya çıkmaktadır. 10'uncu ve 14'üncü günden itibaren de IgG yapısında antikorlar ortaya çıkmaktadır. Covid-19 total antikor testi, hastanemizde her gün çalışmaktadır. Elisa testi ile çalışılır ve aynı gün sonuç verilir" dedi.

"10 DAKİKADA SONUÇLANIYOR"

Korona virüsün taşıyıcılığının belirlenmesi konusunda en sık kullanılan antijen testin, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinin uyguladığı yöntemle 10 dakikada sonuç verdiğini de söyleyen Ark, testle ilgili şu bilgileri verdi:

"Covid-19 taşıyıcılığının belirlenmesi için yapılan bir tarama testidir. Test sonucunun pozitif olması, kişinin korona virüsle enfekte veya taşıyıcı olduğu anlamına gelmektedir. Antijen testi ile birlikte korona virüse yakalanan kişiler ya da taşıyıcı olanlar belirlenir, izolasyonları sağlanır ve bu şekilde salgının kontrol altına alınması için çok önemli bir adım atılmış olur. Covid-19 antijen testi hastanemizde her gün çalışılmaktadır. Nazofaringeal bölgeden alınan numunede çalışılır. Test için öncelikle hastanın burnundan özel bir çubukla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Rapid Chromatographic Immunoassay (PCR) yöntemi ile çalışılır ve 10 dakikada sonuçlanır."

(İHA)

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Orta Doğu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ark: 'Antikor testi, bağışıklıkla ilgili bilgi verir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız         
13:33
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir         
12:10
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ark: "Antikor testi, bağışıklıkla ilgili bilgi verir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei