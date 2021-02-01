Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ark: "Antikor testi, bağışıklıkla ilgili bilgi verir" - Son Dakika

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, korona virüsün (Covid-19) tespitinde uygulanan antikor testinin, kişinin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği konusunda bilgi verdiğini ve aynı gün sonuçlandığını söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, tüm dünyayı saran korona virüs salgınıyla önemi artan testlerle ilgili açıklama yaptı.

"ANTİKOR TEST AYNI GÜN SONUÇLANIYOR"

Korona virüsün tespiti konusunda uygulanan antikor testte, kişiden alınan kan örneğiyle sonuca ulaşıldığını belirten Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esin Ark, "Covid-19 solunum virüsü ile enfekte olmuş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan IgM ve IgG (total) antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Antikor testinde, kişiden alınan kan örneği ile çalışılır ve bu test kişinin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği konusunda bilgi verir. Virüse karşı total antikor tespiti, hem mevcut hem de iyileşmiş hastalarda hastalık yayılımının anlaşılmasına yardımcı olur ve bağışıklığın değerlendirilmesini sağlar. Korona virüs vücuda girdikten itibaren genelde 7-14 günde, koruma amaçlı IgM yapısında antikorlar ortaya çıkmaktadır. 10'uncu ve 14'üncü günden itibaren de IgG yapısında antikorlar ortaya çıkmaktadır. Covid-19 total antikor testi, hastanemizde her gün çalışmaktadır. Elisa testi ile çalışılır ve aynı gün sonuç verilir" dedi.

"10 DAKİKADA SONUÇLANIYOR"

Korona virüsün taşıyıcılığının belirlenmesi konusunda en sık kullanılan antijen testin, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinin uyguladığı yöntemle 10 dakikada sonuç verdiğini de söyleyen Ark, testle ilgili şu bilgileri verdi:

"Covid-19 taşıyıcılığının belirlenmesi için yapılan bir tarama testidir. Test sonucunun pozitif olması, kişinin korona virüsle enfekte veya taşıyıcı olduğu anlamına gelmektedir. Antijen testi ile birlikte korona virüse yakalanan kişiler ya da taşıyıcı olanlar belirlenir, izolasyonları sağlanır ve bu şekilde salgının kontrol altına alınması için çok önemli bir adım atılmış olur. Covid-19 antijen testi hastanemizde her gün çalışılmaktadır. Nazofaringeal bölgeden alınan numunede çalışılır. Test için öncelikle hastanın burnundan özel bir çubukla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Rapid Chromatographic Immunoassay (PCR) yöntemi ile çalışılır ve 10 dakikada sonuçlanır."

(İHA)