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Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor - Son Dakika

Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor

02.10.2021 09:56

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında yolculuk etmesiyle ün kazanan köpeğe mikroçip takıldı. Boji adı verilen köpek özel uygulama sayesinde adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde toplu ulaşım araçlarıyla en az 30 kilometre gezdiği de belirlendi.

Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı. Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı.

İSMİNİN HİKAYESİ

Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor. Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.

Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor; bir günde 29 durak gezdi

ÇİPLE NEREDE OLDUĞU TAKİP EDİLEBİLİYOR

Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji'nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi. Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor.

Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor; bir günde 29 durak gezdi

GÜNDE 29 DURAK GEZİYOR

Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü. Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti. Boji tüm yolculuk kurallarına vakıf, inen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor sakin bir şekilde içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor.

Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor; bir günde 29 durak gezdi

"BOJİ'NİN BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ Mİ DİYE KONTROL EDİYORUZ"

Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji'yi anlık olarak takip ettiklerini belirtirken, "Boji, sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu bir köpeğimiz. Boji'nin aç mı susuz mu olduğunu kontrol edebilmek için trenlerimizde hangi bölgede olduğunu tespit edebilmek için bir çip taktırdık. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzman ekiplerinin destekleriyle birlikte bir çip taktırdık. Boji'yi anlık olarak takip edebiliyoruz. Günde hemen hemen tüm İstanbul'u geziyor. T4 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy- Moda, M4 Kadıköy - Tavşantepe hattımızı belli aralıklarla kullanıyor. Şu an Boji uygulama üzerinden Göztepe durağında gözüküyor. Boji bugün Göztepe'den bindi Kartal'da indi. Kartal'dan tekrar binip Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'de indi tekrar Tavşantepe'den Bostancı istasyonuna gitti. Az önce de aldığımız bilgiye göre Bostancı'dan binip Göztepe istasyonu civarında. Boji çok hızlı geziyor, başına bir şey gelmiş mi diye kontrol etmek amacıyla çipleri taktık. Uygulama tamamen Boji'ye özel Boji'yi takip amaçlı kullanıyoruz" dedi.

"YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR"

Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Bence çok güzel. Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.

Mustafa Kaya is "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" ifadelerini kullandı.

Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor

İstanbul, Göztepe, Metro, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor - Son Dakika


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