Mikrodenetleyici Eğitim Kartı Ürettiler

Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi'nin öğretmenleri tarafından mikrodenetleyici (Arduino) eğitim kartı üretildi.

Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi'nin öğretmenleri tarafından mikrodenetleyici (Arduino) eğitim kartı üretildi.



Kodlama merkezi öğretmenleri Emre Uzun ve Mustafa Güneş tarafından tasarlanıp üretimi gerçekleştirilen "Kodla Arduino Eğitim Kartı" için Türkiye'nin çeşitli illerinden, kurum ve öğretmenler tarafından talep alınıyor.



Üretimi yapılan yapılan kartın oluşturulması için iki yıl çalışan eğitimciler, kodlama derslerinde büyük kolaylık sağlayacak eğitim kartını yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.



Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve Kodlama Merkezi eğitim uzmanı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem öğretmenlerin hem de ilgili kişilerin kolaylıkla kullanabilecekleri bir kart ürettiklerini söyledi.



Eğitim kartının AR-GE süreci 2 yıl sürdü



Uzun, kodlama merkezinde görev aldıkları 2 yıl süresince, eğitim süreçlerinde böyle bir eğitim materyalinin eksikliğini hissettiklerini ve bu zaman içerisinde gerçekleştirdikleri AR-GE neticesinde bu eğitim kartını ürettiklerini anlattı.



Derslerde kullanabilmek amacıyla eğitim kartı yapıp, hem kendi eğitimlerinde hem de diğer illerdeki öğretmenlerin eğitimlerinde kullanmalarını amaçladıklarını ifade eden Uzun, "Bu kapsamda Mikrodenetleyici ve Robotik Kodlama eğitimini kolaylaştırmayı düşünerek yola çıktığımız bir proje oldu. Üzerinde titizlikle çalışarak ve bu süre içerisinde birkaç defa güncelleyerek, öğrenci ve ilgili kişiler tarafından kolay anlaşılır ve kullanılır bir eğitim kartı tasarlayıp ürettik." dedi.



Uzun, eğitim kartının yanında farklı setler de geliştirmek istediklerini belirterek,

"Eğitim kartına ek olarak, ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarında kullanılmak üzere

geliştirdiğimiz, robotik kitlerimizin tasarım aşaması tamamlandı, üretim aşamasındayız. Kurumsal imkanlarımızla gerekli malzemeleri tedarik ederek, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

diye konuştu.





"Eğitim kartı müfredattaki konuları tam olarak karşılamaktadır"



Robotik ve kodlama kavramlarında daha pratik seviyede eğitsel süreçlerde daha fazla tabana

yayılarak, öğrencilerin bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak amacıyla üretim yapmaya gayret

ettiklerini ifade eden Uzun, "Eğitim kartlarımızı kurumumuzun logosuyla ürettik. Bu eğitim kartlarının piyasada benzerleri mevcuttur. Ancak bizim ürünümüzün maliyeti kullanıcı açısından daha avantajlıdır. Kartlarımızın yanında kullanıcıya kullanım kılavuzu ve eğitim içerikleri de sunmaktayız. Ürünü alan kullanıcı bu kartla neler yapabileceğini kılavuz ve içerikler sayesinde öğrenecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Uzun, eğitim setlerini alacak öğrencileri veya ilgili kişilerin toplamda 100 adet deneyi

gerçekleştirebileceklerini söyleyerek, şöyle devam etti:



"Böylelikle büyük bir ilerleme kaydetmiş olacaklardır. Şu

andaki müfredatı düşündüğümüz zaman ilkokul, ortaokul, lise ile mesleki ve teknik okullarda

okutulmakta olan mikrodenetleyici tabanlı robotik kodlama içerikli derslerse, bu eğitim kartları direk kullanılabilir durumdadır. Eğitim kartı müfredattaki konuları tam olarak

karşılamaktadır. Bu anlamda öğrenci veya ilgili kişi kartı alıp, kılavuz ve eğitim içerikleri sayesinde

deneylerini gerçekleştirdiğinde, mikrodenetleyici tabanlı robotik kodlama alanında büyük bir tecrübe sahibi olacaktır."

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