Son Dakika Haberleri: Mikrofon Delisi" Dünya Evine Girdi

Mikrofon Delisi" Dünya Evine Girdi

1 saat önce

"Mikrofon Delisi" olarak bilinen başarılı radyo ve tv program sunucusu Şenol Korkmaz, Funda Amak ile dünya evine girdi.

"Mikrofon Delisi" olarak bilinen başarılı radyo ve tv program sunucusu Şenol Korkmaz, Funda Amak ile dünya evine girdi. Yenibosna Spor Parkında gerçekleşen düğün törenine siyaset dünyasından önemli isimler genç çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu kıyarken nikah törenine; Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Komisyon Üyesi Füsun Kümet, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mahmut Gürcan, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, iş adamları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin şahitleri arasında Bayrampaşa Belediye Basın Danışması Ercan Sevenler de yer alarak mutluluklarına şahitlik etti. Nikah töreninin ardından AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz çifte evlilik cüzdanını takdim ederken, en az 3 çocuk vurgusu yaptı. Ayrıca Korkmaz, "Beni bu karlı havaya rağmen mutlu günümde yalnız bırakmayan bütün dost ve sevenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

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