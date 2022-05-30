Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Medya Okur Yazarlığı İş Birliği Protokolü'nde konuşma yaptı.

MİKROFONDA ARIZA MEYDANA GELDİ

Konuşmaya başlamadan önce mikrofonda arıza meydana geldi. Arıza giderildikten sonra RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı "Demek ki RTÜK'ün de sesini kesebiliyorlarmış, bunu görmüş olduk" esprisiyle salonda bulunan herkesi güldürdü.

"BİZ BURADA MİSAFİRİZ, HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ"

Gülüşmelerin ardından konuşmasına devam eden Şahin, "Biz burada misafiriz efendim, her şeyi yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.