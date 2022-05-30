Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Medya Okur Yazarlığı İş Birliği Protokolü'nde konuşma yaptı.
Konuşmaya başlamadan önce mikrofonda arıza meydana geldi. Arıza giderildikten sonra RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı "Demek ki RTÜK'ün de sesini kesebiliyorlarmış, bunu görmüş olduk" esprisiyle salonda bulunan herkesi güldürdü.
Gülüşmelerin ardından konuşmasına devam eden Şahin, "Biz burada misafiriz efendim, her şeyi yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika