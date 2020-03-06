Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Erdoğan, yanına çağırıp sordu: Esed ile görüşüldü mü? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Erdoğan, yanına çağırıp sordu: Esed ile görüşüldü mü? - Son Dakika

Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Erdoğan, yanına çağırıp sordu: Esed ile görüşüldü mü?

14 dakika önce

Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkes için mutabık kalmasının ardından toplantıya damga vuran bir an yaşandı. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Erdoğan, Lavrov ile sohbet ederken Çavuşoğlu'nu yanına çağırdı ve "Esed ile görüşüldü değil mi?" diye sordu. O anlar kameralara yansıdı.

27 Şubat'ta Esed rejiminin TSK'ya ait konvoya gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesiyle başlayan kriz, dün akşam imzalanan ateşkes ile son bulmuş görünüyor. İdlib'deki ateşkes için anlaşan Türkiye ve Rusya, ortak bildiriye imza attı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği toplantıya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu.

"ESED İLE GÖRÜŞÜLDÜ DEĞİL Mİ?"

Toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile sohbet eden Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu yanına çağırdı ve "Esed ile görüşüldü değil mi?" diye sordurdu.

Rus Bakan Lavrov'un yanıtı ise mikrofonlara yansımadı.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

"GÜVENLİ KORİDOR TESİS EDİLECEK"

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.

Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Erdoğan, yanına çağırıp sordu: Esed ile görüşüldü mü?
İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:11 
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