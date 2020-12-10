Mikrokredi Başkan Kılıç'a kitap hediye etti - Son Dakika

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (Mikrokredi) Adıyaman Şube Müdürü Süleyman Yavuz Tunç, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek kitap hediye etti.

Tisva Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül'ün kaleme aldığı Hepitalizm adlı kitabı Başkan Süleyman Kılıç'a hediye etti. Süleyman Yavuz Tunç yaptığı açıklamada başta bu kitabın gelirlerinin tamamının dar gelirli kadınlara bağışlanacağını söyleyerek, iş adamlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundu.

Tunç, "Başta Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar ve Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç olmak üzere Mikrokrediye destek veren daha çok kadınımızın faydalanmasına imkan sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi. - ADIYAMAN