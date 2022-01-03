MİKROKREDİ DESTEĞİ KADINLARA UMUT OLUYOR - Son Dakika

MERSİN'de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından verilen mikrokredi desteği, iş kurmak isteyen kadınlara umut oluyor.

İş kurarak kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlar mikrokredi desteği alıyor. TİSVA tarafından verilen mikrokredi desteği dezavantajlı kadınlara büyük avantaj sağlıyor. Şu ana kadar kentte bin 635 kadın mikrokredi desteğinden faydalanırken, yaklaşık 10 milyon TL dağıtıldı. Kredi kullanan girişimci kadınlar ticaret, işlem, üretim, işletme sahipliği, hayvancılık, tarım gibi alanlarda işlerini sürdürüyor. Mikrokredi desteğinin sermayesi olmayan dezavantajlı kadınlara büyük katkı sağladığını belirten Sümeyye Kaplan, 'Mikrokredi uygulaması Prof. Dr. Aziz Akgül öncülüğünde 2003 yılında başladı. 63 ilde sürdürülen projedeki amaç dar gelirli kadınlara ekonomik destek sağlamak. Kadınlarımız bin 500 TL ile başlıyor. Bizim için aynı bölgede yaşayan iş fikri olan 5 kadının bir araya gelmiş olması yeterli oluyor. İş fikri olan kadınlar bizimle iletişime geçtiğinde biz bulundukları mahalleye gidiyoruz. İlk olarak kadınlarımıza 3 gün süren mikrokredi eğitimi veriyoruz. Kadınlara sadece ekonomik destek sağlamıyoruz, bunun yanında fizibilite çalışması yaparak potansiyelli iş kollarına yönlendiriyoruz. Eğitimin ardında bin 500 TL teslim ediyoruz. İş kuran kadınlarımızı her hafta ziyaret ediyoruz. Hem çalışmalarını yerinde görüyoruz hem de tahsilat yapıyoruz' dedi.

'İŞ FİKRİ OLAN KADINLARI BEKLİYORUZ'

İş kurarak kendi ayakları üzerinde duran kadınların özgüvenlerinin arttığını kaydeden Kaplan, 'İşletme kuran kadınlar hem ailelerini geçindiriyor hem de özgüvenli birey haline geliyor. Kendi paralarını kazanmaları onları mutlu ediyor. Mahallelerde oluşturulan gruplarda kadınlar birbiri ile sosyalleşiyor. İş fikri olan kadınlarımızı mikrokredi ofislerimize bekliyoruz' diye konuştu.