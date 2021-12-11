Üye Girişi
MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI - Son Dakika

MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI

11.12.2021 11:46

MERSİN'de tekstil atölyesinde çalışan Fatma İlya (42), aldığı mikrokredi desteği ile kendi işletmesini açtı.

MERSİN'de tekstil atölyesinde çalışan Fatma İlya (42), aldığı mikrokredi desteği ile kendi işletmesini açtı. Açtığı atölyede ailesiyle birlikte üretim yapan İlya, şimdilerde bir çok kente sipariş gönderiyor.

Mersin'de yaşayan 3 çocuk annesi Fatma İlya, 2010'da eşinden ayrıldıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak için bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Fatma İlya, 2015'te tanıştığı mikrokredi ile hayatı değişti. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan (TİSVA) aldığı ilk krediyle dikiş makinesi alan İlya, daha sonra işletmesini büyüterek ürettiklerini bir çok kente göndermeye başladı.

'YURTİÇİNDE BİR ÇOK YERE SİPARİŞ GÖNDERİYORUM'

Küçük bir dükkanda çalışırken kendi işletmesini kurmak için mikrokredi başvurusu yapan İlya, "İlk aldığım 1.500 TL ile makine edindim. Limitim 5 bin TL'ye yükselince nevresim, perde işine giriştim. Yavaş yavaş işlerimi büyüttüm ve bu dükkanın sahibi oldum. Müşterilerimizi memnun edecek her türlü ürünü dikiyoruz. Perde, yorgan, yastık, nevresim takımları, çeyizlik pike takımları yani bir eve ne lazımsa hepsini yapıyoruz. Yurtiçinde bir çok yerden sipariş alıyorum, hepsini özenle hazırlıyıp gönderiyoruz" dedi.

'10 YILDIR ÇOCUKLARIMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'

Eşinden ayrıldıktan sonra yeni bir hayat kuran İlya, "10 yıldır kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Ailemin geçimini sağlıyorum, 3 çocuk büyüttüm. Bu çok güzel bir duygu. Kimseye muhtaç değilim, kimseye el açmıyorum. Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar, çekinmesinler. Mikrokrediye başvursunlar. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler" diye konuştu.

MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI
MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI
MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI
MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI

Türk Lirası, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor 11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek 11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek Ekonomi Zirvesi'ne damga vuran olay! Modacı Gülcan Selçuk, dolar ve eurodan elbise tasarladı 11:35 Ekonomi Zirvesi'ne damga vuran olay! Modacı Gülcan Selçuk, dolar ve eurodan elbise tasarladı Fosforlu kıyafetlerle kendini kamufle ediyor! İstanbul'un 'bukalemun' lakaplı hırsızı emniyeti harekete geçirdi 10:06 Fosforlu kıyafetlerle kendini kamufle ediyor! İstanbul'un 'bukalemun' lakaplı hırsızı emniyeti harekete geçirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok

Son Dakika Haberleri
11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
11:40 Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
11:25 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
11:20 Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi
11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki
11:13 Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!
10:54 Genç futbolcunun acı sonu: Kendini asarak yaşamına son verdi
10:53 Milletvekilleri susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Başkan tokmağı kullan" önerisi
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme         
11:41
Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı         
11:37
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 11:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement