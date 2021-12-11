MİKROKREDİ DESTEĞİYLE İŞLETMESİNİ AÇTI - Son Dakika

MERSİN'de tekstil atölyesinde çalışan Fatma İlya (42), aldığı mikrokredi desteği ile kendi işletmesini açtı. Açtığı atölyede ailesiyle birlikte üretim yapan İlya, şimdilerde bir çok kente sipariş gönderiyor.

Mersin'de yaşayan 3 çocuk annesi Fatma İlya, 2010'da eşinden ayrıldıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak için bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Fatma İlya, 2015'te tanıştığı mikrokredi ile hayatı değişti. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan (TİSVA) aldığı ilk krediyle dikiş makinesi alan İlya, daha sonra işletmesini büyüterek ürettiklerini bir çok kente göndermeye başladı.

'YURTİÇİNDE BİR ÇOK YERE SİPARİŞ GÖNDERİYORUM'

Küçük bir dükkanda çalışırken kendi işletmesini kurmak için mikrokredi başvurusu yapan İlya, "İlk aldığım 1.500 TL ile makine edindim. Limitim 5 bin TL'ye yükselince nevresim, perde işine giriştim. Yavaş yavaş işlerimi büyüttüm ve bu dükkanın sahibi oldum. Müşterilerimizi memnun edecek her türlü ürünü dikiyoruz. Perde, yorgan, yastık, nevresim takımları, çeyizlik pike takımları yani bir eve ne lazımsa hepsini yapıyoruz. Yurtiçinde bir çok yerden sipariş alıyorum, hepsini özenle hazırlıyıp gönderiyoruz" dedi.

'10 YILDIR ÇOCUKLARIMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'

Eşinden ayrıldıktan sonra yeni bir hayat kuran İlya, "10 yıldır kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Ailemin geçimini sağlıyorum, 3 çocuk büyüttüm. Bu çok güzel bir duygu. Kimseye muhtaç değilim, kimseye el açmıyorum. Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar, çekinmesinler. Mikrokrediye başvursunlar. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler" diye konuştu.