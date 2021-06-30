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Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık - Son Dakika

Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık

30.06.2021 13:43
Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık, System.String[]

ZONGULDAK'ta, 2008-2009 yılları arasında mikrokredi uygulaması kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çalışanları ve üyelerince, 37 kişi adına sahte imzalarla kredi çektikleri, kredi borçlarını ödeyen kişilere belge vermeyerek ödenen taksitleri kendi hesaplarına geçtikleri iddiasıyla 2011...

ZONGULDAK'ta, 2008-2009 yılları arasında mikrokredi uygulaması kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çalışanları ve üyelerince, 37 kişi adına sahte imzalarla kredi çektikleri, kredi borçlarını ödeyen kişilere belge vermeyerek ödenen taksitleri kendi hesaplarına geçtikleri iddiasıyla 2011 yılında açılan ve 2014 yılında sonuçlanan davada, 6 kişiye 3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, verilen hükümlerin ağır ceza mahkemesince verilmesi gerekirken asliye ceza mahkemesince verildiği gerekçesiyle şüphelilere yönelik verilen kararı bozmasıyla 6 kişi tekrar hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan şikayet üzerine merkezi Ankara'da bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Zonguldak çalışanları ve vakıf aracılığıyla kredi çeken bazı kişilerin hile yoluyla haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında, çalışanlardan C.G.'nin kredi verilen kişilerin ödediği taksitleri hukuki belge düzenlemeyerek tahsil ettiği, diğer sanıkların da evraklarda sahtecilik yaparak kredi aldıkları ve vakfı da zarara uğrattıkları tespit edildi.  Ayrıca 37 kişi için sahte üye form belgesi düzenlenerek kredi çekildiği ortaya çıktı. Savcılık, C.G., B.K., T.A., S.K., N.K. ve R.K. hakkında 'dolandırıcılık' ve 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2011 yılında açılan ve 2014 yılında sonuçlanan davada, tutuksuz sanıklar C.G. 6 yıl 3 ay, B.K., N.K., S.K. ve T.A. 3 yıl 9 ay, R.K. 5 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

KARAR, YARGITAYDAN DÖNDÜYargıtay 15. Ceza Dairesi ise sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerekirken asliye ceza mahkemesinde yargılandığı gerekçesiyle kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından 6 kişi, olaydan 12 yıl sonra tekrar hakim karşısına çıktı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanıklardan N.K., C.G. ve T.A. katıldı.Duruşmada ifade veren N.K., başkasının yerine kredi çektiğini kabul ederek bazı kişilerin haberinin olduğunu, bazılarının ise olmadığını ifade ederek, kredi tutarlarını da geri ödediğini söyledi.T.A. vakıfta 5 kişilik grup oluşturarak kredi aldıklarını anlatarak, "Krediden ödediğimiz için C.G., bir daha kredi kullanabileceğimizi söyledi. İkinci defa kredi kullanmak üzere evrakları bana teslim etti. Parayı bana öderken bir veya iki imza attırdı. Sonra gruptaki arkadaşlar krediyi kullanmak istemediler. Ben C.G.'ye krediyi geri teslim edip tek başıma kredi çekmek istediğimi söylediğimde kabul etmedi. Evrakların gönderildiğini söyledi. Bende bu parayı kendim kullandım ve ödeme yapmaya devam ettim." diye konuştu.C.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek formların Ankara'ya gitmeden para verilmediğini ve formlara T.A.'nın imza attığını söyledi. Sanıklar ayrıca aldıkları tüm kredileri geri ödediklerini de ifade etti.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık

Zonguldak, Türkiye, Ankara, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mikrokredi dolandırıcılığı ağır cezalık - Son Dakika


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