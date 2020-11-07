Mikrokredi ile ailesinin hayatını değiştirdi - Son Dakika

Çankırı'da yaşayan 57 yaşındaki Esme Çelik, mikrokredi olarak aldığı 700 liralık destekle başladığı işinde yaklaşık 200 bin liralık sermayeye ulaşarak, ailesinin geçimini sağlıyor.

Ayakkabıcılık yapan eşinin iflas etmesinden sonra ev ekonomisine destek olmak için arayış içine giren 3 çocuk annesi Çelik, 2007 yılında mikrokrediyle tanıştı.

Ailesiyle zor günler yaşayan Çelik, ilk olarak mikrokrediden aldığı 700 liralık destekle bazı tekstil ürünlerini pazarda satmaya başladı.

Zamanla işlerini büyüten Çelik, şimdi eşiyle kent merkezi ve ilçelerdeki pazarlarda kadın kıyafetleri satarak evine ekmek götürüyor.

Esme Çelik, AA muhabirine, eşinin iflasından sonra ailecek çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Bankadan kredi çekecek durumu olmadığı için mikrokredi desteğine başvurduğunu anlatan Çelik, "İlk etapta 700 lira para aldım mikrokrediden. Bu 700 lirayı 20 liralık taksitlerle öderken çok zorluk çektim. Zamanla 700 liralık borcumu bitirdikten sonra bin lira aldım. Yavaş yavaş tezgahımı büyüttüm, mikrokrediden 10 bin liraya kadar kredi kullanabiliyorum. Şu an 200 bin liranın üzerinde değere sahip malım var." diye konuştu.

"Ekmek alacak paramız yoktu"

Kadınların iş hayatına girmeleri konusunda cesaretli olmaları gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları dile getirdi:

"İlk başlarda çok zorluklar çektik, bir ekmek alacak paramız yoktu. Yeter ki kadınlar cesaretli olsunlar. Cesareti topladıktan sonra her şey oluyor. Şu anda işlerim güzel. En kötü pazarda 2 bin lira kazanıyorum. Her gün ilçe ve merkezdeki pazarlarda tezgah açıyorum. Eşimle birlikte çalışıyorum. Şu anda bir kişiye de iş verdim. Kendim ekmek bulamazken şimdi yanımda çalışan işçim var. Ben kiramı ödeyemedim, elektriğim suyum kesildi. Çok zor günler geçirdim."

"Pandemi sürecinde aktif üye sayımız arttı"

Çankırı Mikrokredi Şube Yöneticisi Dilan Keloğlanoğlu da kent genelinde 335 kredi kullanan üyelerinin olduğunu belirtti.

Çankırı'daki ev hanımlarının veya aile işiyle uğraşan kadınların çeşitli alanlarda kredilerden faydalandığını aktaran Keloğlanoğlu, "Pandemi döneminde özellikle kadınlara ekonomik destekte bulunmaya devam ettik. Hatta bu ekonomik desteği artırdık. Aktif üye sayımız arttı." ifadelerini kullandı.

Keloğlanoğlu, kredi kullanmak isteyen dar gelirli kadınlara sadece güvene dayalı bir şekilde kredi kullandırma imkanı sağladıklarını vurgulayarak şunları aktardı:

"Sadece kişinin beyanına bağlı, kendi isteğiyle verdiği evraklarla teminat, kefalet herhangi bir şey istemeden tamamen güvene dayalı bir sistemle kredilerini veriyoruz. Sadece kefil sistemi oluyor grup içerisinde. İlk etapta 1500 liralık limitle başlıyoruz. Zaman içinde 10 bin liraya kadar limitimiz artıyor. Böyle bir şeye öncülük ettiğim için çok mutluyum. Daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız dar gelirli kadınlara ulaşmak. Ekonomik destekte bulunarak kadınlarımızı toplumumuzda öne çıkarmaya çalışacağız."