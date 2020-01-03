'Mikrokredi' ile çiftlik kurdu - Son Dakika
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'Mikrokredi' ile çiftlik kurdu

6 saat önce

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 'Mikrokredi' projesi ile 10 bin liraya 2 inek alan 4 çocuk annesi Gönül Talha (40), bir yılda inek sayısını 11'e yükselterek kendi çiftliğini kurdu.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde  'Mikrokredi' projesi ile 10 bin liraya 2 inek alan 4 çocuk annesi Gönül Talha (40), bir yılda inek sayısını 11'e yükselterek kendi çiftliğini kurdu. Hayvanlardan elde ettiği sütten yağ, peynir ve yoğurt üreterek ailesinin geçimini sağlayan Talha, hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Kocasinan Gömeç Mahallesi'nde 4 yıl önce eşinden boşanan Gönül Tahta, geçtiğimiz yıl Türkiye Gramen Mikrofinans Programı'nca uygulanan 'Mikrokredi' projesine başvurdu. Başvurusu sonrası 10 bin lira kredi alan Tahta, bunla 2 inek satın aldı. Bu inekler için ahır yapan Tahta, 2 hayvandan elde ettiği ürünleri satmaya başladı. Çocuklarıyla birlikte yaşayan Gönül Tahta, yıl içerisinde kazandığı para ve akrabasından aldığı borç ile 9 inek daha satın alarak, kendi tesisini kurdu. Tahta, tesis de bulunan hayvanlardan elde ettiği sütten yağ, peynir ve yoğurt üreterek ailesinin geçimini sağlıyor.

'İNSAN ÇALIŞTIKÇA KENDİSİYLE GURUR DUYUYOR'

Gönül Tahta, 10 bin lira kredi ile iş hayatına atıldığını belirterek, "Aldığım krediyle de iki tane inek aldım. Aldığım inekleri de yaymaya başladım. Daha sonra ahırı da yaparak sütlerini satmaya başladım. Baktım ki para geliyor, bu iş hoşuma gitti. Bunu değerlendirerek 9 tane daha inek aldım. Şu an toplam 11 tane ineğim var. Ahırım küçük gelince de açık besiye başladım. İnek sayısını 20'ye çıkarmayı düşünüyorum" dedi.

'HAYALLERİM GERÇEKLEŞTİ'

Tahta, çiftlikte çocuklarıyla birlikte çalıştığını kaydederek, "Besicilik yapmayı hayal ederdim ama bu duruma geleceğimi hayal edemezdim. Bir inekten sonra inek sayısı hızla arttı. Çalışmak bana ayaklarımın üstünde durmayı, kimseye boyun eğmemeyi ve para kazanabileceğimi, kimseye muhtaç olmayacağımı gösterdi. İnsan çalıştıkça kendisiyle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR KİMSEYE BOYUN EĞMESİN'

Kendi işinin sahibi olmak isteyen kadınlara mikrokredi almalarını öneren Gönül Tahta, "Ben mikrokrediye güvenerek inek satın alabiliyorum. Hesabımı mikrokrediye göre yaparak işimi ayarlıyorum. O yüzden kendi işini kurmak isteyenlere mikrokrediyi öneriyorum. Kadınlar kimseye boyun eğmesin. Mikrokredi her zaman arkamızdadır" diye konuştu. Tahta'nın çiftliğinde tavuk ve kazda bulunuyor.


Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:09 Kaynak: DHA
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