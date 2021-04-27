Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda 1600 kadın girişimciye 7 milyon liranın üzerinde destek verdi - Son Dakika

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi, Kastamonu'da 10 yılda dar gelirli 1600 kadına 7 milyon 99 bin 428 lira kredi desteği sağladı.

Mikrokredi Kastamonu Mikrofinans Şubesi yöneticisi Ebru Turhal, AA muhabirine, Mikrokredi Kastamonu'nun 2011'de 77. şube olarak faaliyete başladığını söyledi.

Turhal, mikrokredinin dar gelirli kadınların kendi başlarına gelir getirici faaliyetlerde bulunması için küçük çapta verilen sermaye tutarı olduğunu belirterek, "Kastamonu Şubesi olarak 10 yılda 1600 kadının yanında olduk. Onların iş sahibi olması için küçük çaplı krediler verdik. Bugüne kadar 7 milyon 99 bin 428 lira kredi sağladık. 6 milyon 130 bin liralık kısmı geri temin edildi." dedi.

Mikrokredinin 5 kişilik gruplar halinde dağıtıldığını anlatan Turhal, "Kadınlarımız iş hayatına girsin, girişimci olsun ve kendi ayakları üzerinde durabilsin diye onları destekliyoruz, krediler veriyoruz. Herhangi bir kefil ve teminat istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlara daha fazla kredi verilmesi için yapılacak bağışların önemli olduğunu vurgulayan Turhal, "Son olarak Kastamonu'da Cengiz Aygün bağışçımız oldu. Verdiği bağışla 5 kadınımızın iş kurması, kendi işini yapmasının yolunu açtı. Bağışçımıza verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.