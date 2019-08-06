Son Dakika Haberleri: Mikrokrediyle hayatı değişen kadınların belgeseli çekilecek
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Mikrokrediyle hayatı değişen kadınların belgeseli çekilecek

4 saat önce

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) mikrokredi alarak kendi işlerini kuran kadınların başarı hikayelerinin belgeselleştirileceğini duyurdu.

Mikrokrediyle hayatı değişen kadınların belgeseli çekilecek, System.String[]
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) mikrokredi alarak kendi işlerini kuran kadınların başarı hikayelerinin belgeselleştirileceğini duyurdu.
TİSVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayatları mikrokrediyle değişen Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 7 kadının hikayesini konu alan belgeselin çekimleri başladı. Belgesel, hayatlarının belli dönemlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşmış ve yoksullukla mücadele eden, mikrokredi ile tanışmalarıyla da yaşamları farkı yöne evrilen 7 kadının, üretmeye başlamalarıyla kendilerinin ve çocuklarının geleceğinin nasıl şekillendiğini anlatacak.
Belgesel, Batman, Eskişehir, Aydın, İstanbul, Artvin, Mersin ve Diyarbakır'da yaşayan 7 kadının başarı hikayelerine odaklanacak. Belgeselin Türkiye ve yurt dışı film festivallerinde 2020'de gösterilmesi planlanıyor.
TİSVA'nın ortak girişimiyle kurulan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), çalışmalarını 2030 Birleşmiş Milletler (BM) "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" doğrultusunda yoksulluk ve işsizlik için nihai bir çözüm oluşturma misyonuna dayandırıyor. Mikro finans ve sosyal girişimcilik alanlarında yenilikçi çözümler sunarak girişimciliği destekleyen TGMP, kuruluşundan bu yana 180 binden fazla dar gelirli kadına 870 milyon lira değerinde mikrokredi dağıttı.
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:55 Kaynak: AA
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