Mikropigmentasyon İle Kaş Dökülmesi Kaderiniz Olmasın!

Kaşlar hem yüzün hem de bakışların anlamını değiştirerek güzellik üzerinde belirleyici bir rol üstlenir. Bu sebeple gözler üzerine doğru konumlandırılmış kaşlar, sadece güzel bir siluet için değil anlamlı bakışlar ve etkili bir ifade için olmazsa olmaz bir unsurdur. Özellikle de doğal, yoğun ve dokulu kaşlar…

Ancak bazı sebeplere bağlı olarak kaşlar dökülebilir, eski canlılığını yitirebilir. Kişinin kaşları doğuştan seyrek olabilir veya sahip olduğu kaşlar yüzüne ve göz formuna uygun olmayabilir. Bu noktada devreye giren kaş kontürü, mevcut kaş kayıplarını mikropigmentasyon yöntemiyle gidererek, kaş dökülmesini bir kader olmaktan çıkarıyor.

Kaşlar neden dökülür?

Gözlerin en önemli eşi kaşlar, kimi zaman yanlış uygulamalar kimi zamansa yanlış ürünler sebebiyle dökülür. Çok fazla kaş alan ve kaşlarını doldurmak için sürekli kozmetik ürünlerden yararlanan kişilerde dökülmeler ve zamanla seyrekleşmeler daha fazla olur. Kaş kayıplarının yaşanmasında başı çeken bu iki sebebin yanı sıra;

Yanlış ve düzensiz beslenme,

Kaş bölgesinde meydana gelen cilt problemleri,

Saç kıran,

Hormonal değişimler,

Yaş alma,

Çeşitli hastalıklar da eksilmeler de önemli bir rol oynar.

Eğer tüm bu sebepler zamanla sizin de kaşlarınızın daha az çıkmasına ve dökülmesine yol açıyorsa öncelikle yanlış alışkanlıklardan vazgeçmeli ve olası sağlık problemlerini çözmelisiniz. Estetik sorunların çözümü içinse kaş kontürü yöntemi tercih edilebilir.

Mikropigmentasyon yöntemi ile sağlıklı güzellik…

Anatomi, pigmentasyon, uygulama ve hijyen gibi parametreler konusunda uzman olan kişilerce uygulanacak mikropigmentasyon yöntemi, kişilere istedikleri doğal kaş görünümünü kazandırıyor. Kaş bölgesindeki derinin üst bölgesine doğal kıl görünümlü çizgiler uygulanmasıyla yapılan mikrogimentasyon, yoğun bir görüntü yaratarak doğal kaşlarla uyum sağlıyor. Diğer yöntemlere göre hem daha sağlıklı hem de daha kalıcı olan mikropigmentasyon işlemi, olası reaksiyon ve alerjik tepkimelerin önüne geçiyor.

Mikropigmentasyon yönteminin avantajları nelerdir?

Cilde ince jiletler aracılığıyla kesikler atmaz.

Kesikler atılmadığı için işlem sırasında kanamalar meydana gelmez.

İşlem sonrasında herhangi bir iyileşme süresi yoktur. Çünkü yaralar oluşmaz.

Derinin alt katmanına ulaşmaz, deri yüzeyinde çalışır. Bu durum olası sağlık risklerini nötralize eder.

Hassas ve alerjik ciltler kolaylıkla tercih edebilir. Çünkü yöntemi ve kullanılan bitkisel bazlı boyalar gereği sağlık açısından sorun oluşturmaz.

Mikropigmentasyon yöntemi nasıl uygulanır?

Mikropigmentasyon yöntemi, Mikropigmentasyon cihazıyla derinin üst yüzeyine yapılır. Bu işlem sırasında ince uçlu mikro iğneler, çok hızlı hamlelerle derinin yaklaşık 2 mm altına nüfuz ederek, pigment bırakır. Bu noktada pigment seçiminin önemi çok büyüktür. Çünkü seçilecek pigmentin cilt alt tonu ve kaşların rengiyle uyumu, ortaya çıkacak sonucun doğallığını belirler. Bu sebeple profesyonel kontür makyaj uzmanıyla önce kaş formunun daha sonra ise uygun renginin seçilmesi gerekir. Yapılacak ön çizimde ortaya çıkacak sonuca göre gerekli revizeler yapılmalı ve işleme daha sonra başlanmalıdır.Eğer uzman ellerde doğru teknik ve cihazlarla yapılırsa ortaya çıkan sonuç, doğala en yakın mükemmelliktir.