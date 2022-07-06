Mikser, döke döke ilerledi, ortalık betonla kaplandı - Son Dakika
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Mikser, döke döke ilerledi, ortalık betonla kaplandı

06.07.2022 10:24

Mikser, döke döke ilerledi, ortalık betonla kaplandı Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar mikserlerin farklı bir güzergahtan gitmesini istedi İstanbul Sultangazi'de mikser sürücüsü, inşaat alanına gördüğü betonu sokağa dökerek ilerledi.

Mikser, döke döke ilerledi, ortalık betonla kaplandı

Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar mikserlerin farklı bir güzergahtan gitmesini istedi

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de mikser sürücüsü, inşaat alanına gördüğü betonu sokağa dökerek ilerledi. Ortalık betona bulanırken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Yaseminler Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevrede yapımı devam eden bazı inşaat alanlarına beton taşıyan mikser, sokağa beton dökerek ilerledi. Sokağın bazı kısımları betonla kaplanırken, bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Aynı sokakta yaşayan Osman Gündoğan isimli vatandaş, "Çevrede yapımı devam eden inşaatlar var. Bizim sokağımız da inşaatların yolu olarak kullanıyorlar. Sokak biraz rampa olduğu için beton mikserleri buradan geçerken muhtemelen şoförlerin dikkatsizliğinden mi diyeyim yoksa arabaların bozuk olmasından mı diyeyim bilmiyorum sürekli olarak böyle beton döküyorlar. Bunlar daha sonra temizleniyor ve kuruyor. Daha önce bu mazgala geldi ve mazgal kapandı aslında daha çok kapanacaktı ama o zaman yağmura denk geldi. O nedenle mazgalın üstü kapanmadı. Ama kuruyan yerler var. Belediye gelip temizliyor ama buna artık bir çözüm bulunması lazım. Çünkü burası uygun değil mikserlerin geçmesine. Başka güzergahlar olabilir burayı kullanmasalar iyi olur" dedi.

Serkan Gündoğan ise, "Beton mikserleri buradan sürekli geçiyor ve problem oluyor. Biz ise sürekli olarak belediyeye şikayet ediyoruz. Her defasında bunları takip edipte şikayet etmek zorunda değiliz ki burada çocuklarımız oynuyor. Gençlerimiz ise burada belediyemizin spor ve sosyal tesisleri var geliyorlar. Yukarıda inşaat alanı evet var ve bunlar olacaktır da. Bu şekilde sokak arasından çocuklarımızın ve gençlerimizin geçtiği yerlerden değil de daha farklı tenha güzergahlardan geçebilirler. Bu durum tehlike arz ediyor. Yani mikserlerin farklı güzergahlar kullanması gerekiyor. Biz belediyemize sürekli olarak şikayet ediyoruz ve sağ olsunlar gelip temizliyorlar" diye konuştu.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile de kayıt altına alınan görüntüde beton mikserinin sokaktan geçtiği esnada malzemeyi sokağa döktüğü görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mikser, döke döke ilerledi, ortalık betonla kaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mikser, döke döke ilerledi, ortalık betonla kaplandı - Son Dakika
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