Mikser ile okul servisinin çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Mikser ile okul servisinin çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı

10.03.2022 00:57
Mikser ile okul servisinin çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisi ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisi ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda gerçekleşti. Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken, Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola girmekte olan Hasan Hüseyin Küçükkara'nın kullandığı 07 APP 586 plakalı hazır beton mikseri ile tali yolda Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Yavuz'un kullandığı 07 C 74051 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. Yol kenarında bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, mikserin kavşaktan tali yola girerken durup beklediği, okul servisinin hızla gelip mikserin sağ ön kısmına çarptıktan sonra devrilme tehlikesi de yaşayarak, refüjü aşıp D-400 Karayolunun ortasında durduğu görüldü. Kaza sırasında yolda trafik yoğunluğunun olmaması facia yaşanmasını önlemiş oldu.

Okul servisinde bulunan 1 öğrencinin burnu dahi kanamadan araçtan çıktığı belirtildi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Manavgat'ta okul servisi mikserle çarpıştı... Ö anlar kamerada Manavgat'ta okul servisi mikserle çarpıştı... Ö anlar kamerada Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı

Beton Mikseri, Hüseyin Yavuz, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mikser ile okul servisinin çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mikser ile okul servisinin çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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