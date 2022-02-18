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Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti - Son Dakika

Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti

18.02.2022 09:21

Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti Beton mikseri sürücünün betonu sokağa döktüğü anlar kamerada Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti.

Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti

Beton mikseri sürücünün betonu sokağa döktüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti. Sürücünün yola beton döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Mutafa Kemal Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan bir beton mikseri içerisinde kalan betonu sokağın ortasına boşaltıp yoluna devam etti. Mikserin betonu boşalttığı anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken dökülen beton sonrasında sokak adeta kullanılamaz duruma geldi.

Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti
Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti
Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti

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Beton Mikseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mikserde kalan betonu yola döküp böyle devam etti - Son Dakika


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