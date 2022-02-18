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Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Son Dakika

Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti

18.02.2022 10:32

Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti.

Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti. Sürücünün yola beton döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Mutafa Kemal Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan bir beton mikseri içerisinde kalan betonu sokağın ortasına boşaltıp yoluna devam etti. Mikserin betonu boşalttığı anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken dökülen beton sonrasında sokak adeta kullanılamaz duruma geldi.

Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti
Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti
Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti

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Kemal Paşa Mahallesi, Beton Mikseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Son Dakika
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