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Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

11.02.2022 10:16
Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde maden ocağında çalışan işçi, mikserin altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde maden ocağında çalışan işçi, mikserin altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan Adil Dinlen, yeraltı tünelinde çalıştığı sırada mikserin altında kaldı. Arkadaşları tarafından fark edilen kazada Adil Dinler, hayatını kaybetti. Dinler'in cenazesi, Küre Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Kastamonu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mikserin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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