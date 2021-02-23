- Mikserin çarptığı minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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- Mikserin çarptığı minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde annesiyle marketten dönerken, yolun karşısına geçtikleri sırada mikserin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zeynep Özlek, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçifliği Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi Elif Özlek ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, marketten evlerine dönerken, yolun karşısına geçtikleri sırada C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı mikserin çarpması neticesine ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik kız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü C.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zeynep'in cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakiben İzmit Mehmetalipaşa Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Zeynep'in cenazesi toprağa verildi.