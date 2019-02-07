Mıkta 14. Dışişleri Bakanları Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, MIKTA 14. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörle mücadele, radikalizm, göçmenlik sorunu ve MIKTA'nın dünyadaki rolü gibi çeşitli bölgesel ve küresel sorunların ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, MIKTA 14. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörle mücadele, radikalizm, göçmenlik sorunu ve MIKTA'nın dünyadaki rolü gibi çeşitli bölgesel ve küresel sorunların ele alındığını belirtti.



Kaymakcı, Endonezya'nın ev sahipliğinde Yogyakarta kentinde düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA'nın 14. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Toplantıda bölgesel ve küresel birçok meseleyi ele aldıklarını aktaran Kaymakcı, son dönemde dünyada bazı ülkelerin küresel düzeni bozucu ve tehlikeye sokan tek taraflı eylemlerde bulunduğuna dikkati çekerek çok taraflılığın ve kurala dayalı ticaret sisteminin öneminin altını çizdiklerini söyledi.



Kaymakcı, göçmenlik sorununun bugün tüm dünyanın karşılaştığı bir zorluk olduğunu dile getirerek "Toplantı süresince Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda neler yapmakta olduğunu anlattık. Türkiye, bugün dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke. Türkiye'de şu anda toplam 4,7 milyon mülteci yaşıyor. Bunlardan 3,7 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor." dedi.



Türkiye'nin, himayesindeki bu mültecilerin barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade eden Kaymakcı, uluslararası toplumun bu konudaki desteğinin kısıtlı olduğunu ve daha fazla destek beklediklerini vurguladı.



Terörle ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelenin de toplantının önemli maddeleri arasında yer aldığını söyleyen Kaymakcı, şunları kaydetti:



"DEAŞ'a karşı küresel koalisyonda aktif yer alan Türkiye, Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun da eş başkanlığını yürütüyor. Türkiye, DEAŞ'a karşı bugün dünyadaki birçok ülkeden daha fazla mücadele veriyor. Türkiye koalisyona DEAŞ'ın Irak'tan temizlenmesinde yardım etti. Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde de DEAŞ'ın ortadan kaldırılması amacıyla operasyonlar düzenliyoruz. Suriye'de 4 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi ve Irak'ta da 2 bin etkisiz hale getirildi. Yabancı terörist savaşçılar konusunda Endonezya ile de iyi bir iş birliğine sahibiz. Irak ve Suriye'de olağan durumun iyi hale gelmesinin ardından buradaki yabancı terörist savaşçılar ülkelerine dönecek. Bu kapsamda bu durumun üstesinden gelmek amacıyla iyi iş birliklerine ihtiyacımız var."



Görüşmelerde ayrıca MIKTA'nın dünyadaki rolünün önemine değinildiğini belirten Kaymakcı, Avrupa'dan Pasifik'e birçok dil, kültür ve inancı temsil eden MIKTA'nın G7, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliği (AU) gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlar ile yakın iş birliği içinde olması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.



Kaymakcı, MIKTA'nın geniş coğrafyadaki kapsamıyla dünyada daha fazla rol oynaması gerektiğini vurgulayarak ileriki dönemlerde uygun olması halinde de liderler seviyesinde toplantı gerçekleştirilmesi üzerinde düşünüldüğünü kaydetti.



Endonezya'nın Güneydoğu Asya'da stratejik bir ortak ülke olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Endonezya'dan FETÖ konusunda güçlü bir şekilde harekete geçmesini bekliyoruz. FETÖ'nün sözde eğitim amaçlı açtıkları okullarda, öğrencilerin beyinlerini yıkanıyor. Bu okulların, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) aracılığıyla devralınabilmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.



MIKTA 2019 yılı dönem başkanlığı Meksika'ya devredildi



Dönem başkanlığını 2019 yılında yürütecek olan Meksika ile MIKTA çalışmaları ve aktivitelerinin devam edeceğini ifade eden Kaymakcı, 2018 yılı MIKTA dönem başkanlığını yürüten Endonezya'ya da çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Öte yandan basına yapılan açıklamada, MIKTA toplantısının gündem maddeleri arasında, terörizm, göç ve mülteci sorunu, 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi, çok taraflılık ve BM rolünün güçlendirilmesinin yanı sıra Kore Yarımadası sorunu gibi bölgesel ve küresel konuların yer aldığı bildirildi.



Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare ve eş güdüm platformu olarak 25 Eylül 2013'te dışişleri bakanları tarafından hayata geçirilen MIKTA platformu, G20 üyesi ve demokratik çoğulcu sisteme sahip açık ekonomiler olan beş ülkeden oluşuyor.



Bölgelerinde etkin birer aktör olan MIKTA üyeleri, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılarda bulunarak uluslararası sorunlar karşısında yapıcı yaklaşımlar izliyor.

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