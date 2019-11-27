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MIKTA Büyükelçiler Toplantısı Atina'da yapıldı

6 saat önce

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) ülkeleri büyükelçiler toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı.

MIKTA Büyükelçiler Toplantısı Atina'da yapıldı, System.String[]

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) ülkeleri büyükelçiler toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Uluslarararsı Ekonomi İlişkiler Enstitüsü (IDOS) ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "Bloklaşmalara dayalı dünya düzeni geride kaldı. Daha fazla karşılıklı düzeyde etkileşim ve çok taraflı işbirliği var. Biz MIKTA olarak çok taraflılığa katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

IDOS'un başkanı Haralambos Çardanidis'in "MIKTA ülkeleri, ilerde yeni katılımcılara kapılarını açabilir mi?" sorusuna yanıt veren Özügergin, "Biz Türkiye olarak kapsayıcılığa önem veriyoruz. Kendi kabuğumuza çekilmek istemiyoruz kapılarımız açıktır." dedi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayri resmi ve eşgüdüm platformu kurulması amacıyla hayata geçirilen MIKTA girişimi ilk kez New York'ta 2013'te toplanmıştı.

MIKTA'nın istişare ve işbirliği amaçlı toplantılarında ticari ve ekonomik işbirliği, enerji, iyi yönetişim, demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet eşitliği, barışı koruma operasyonları, terörle mücadele ve güvenlik konuları ele alınıyor.

MIKTA'nın dönem başkanlığını gelecek yıl Güney Kore Meksika'dan devralacak.

Güney Kore, Meksika, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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