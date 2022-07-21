MIKTA Film Günleri Ankara'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

MIKTA Film Günleri Ankara'da başladı

21.07.2022 22:13
MIKTA Film Günleri Ankara'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) üye ülkelerinin büyükelçilikleri iş birliğinde düzenlenen MIKTA Film Günleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) üye ülkelerinin büyükelçilikleri iş birliğinde düzenlenen MIKTA Film Günleri başladı.

CerModern'de düzenlenen ve iki gün sürecek MIKTA Film Günlerinin açılışını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yaptı.

Açılışa Kaymakcı'nın yanı sıra büyükelçiler, gençler ve sanatseverler katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, MIKTA'nın 10 yıl önce Meksika'da doğduğunu ve esnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, bu beş stratejik ülkenin özellikle bölgesel ve küresel konularda MIKTA sayesinde iş birliği yaptığını vurguladı.

Mart ayında MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'nin üstlendiğini kaydeden Kaymakcı, "Bu dönemde MIKTA'yı mümkün olduğu kadar etkin kullanmaya çalıştık. MIKTA ülkeleriyle iş birliği yaptık. En son dışişleri bakanlarımız Bali'de toplandı. Genç diplomatlara yönelik programlar yaptı." dedi.

Türkiye'nin MIKTA dönem başkanlığında yalnızca bölgesel ve küresel meselelerle ilgilenmeyeceklerini ifade eden Kaymakcı, bunun yanı sıra gençlik, kültür ve sanata yönelik etkinlikler yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaymakcı, bugün gösterimi yapılan Güney Kore sinemasından "Broker" ve Meksika'dan "Museo" filmlerinden bahsetti.

Etkinliğin ikinci gününde (22 Temmuz'da) Endonezya'dan "Sultan Augung" ve Avustralya'dan "The Sapphires" filmleri izleyici ile buluşacak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti'ye 'Turkuaz kart' verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti'ye 'Turkuaz kart' verdi AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, MHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Açıklaması
Kaynak: AA

Güney Kore, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MIKTA Film Günleri Ankara'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 22:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: MIKTA Film Günleri Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement